Rachel Johnson si spoglia in diretta: «Così almeno mi ascolterete mentre parlo di Brexit»

Rachel Johnson è una giornalista inglese e sorella di Boris Johnson, ex ministro degli esteri del governo di Theresa May

Rachel Johnson durante la puntata di giovedì sera della trasmissione inglese “The Pledge” ha aperto il suo intervento dicendo che «può essere difficile far sentire la propria voce quando si parla di Brexit». Come darle torto. E per essere sicura di ottenere adeguata attenzione, la giornalista ha cominciato a spogliarsi parlando del divorzio tra Unione Europea e Regno Unito.

Rachel Jhonson si spoglia in diretta: un tributo all’attivista pro-europa

La trovata di Rachel Johnson in realtà riprende la protesta di Victoria Bateman, una professoressa dell’Università di Cambridge e attivista pro-europa, che è apparsa nel programma Good Morning Britain per l’appunto nuda. Un modo per estremizzare il concetto che «Brexit lascerà il Regno Unito nudo». Rachel Johnson dice che «in tributo» alla professoressa ha deciso «di seguire il suo esempio» e di spogliarsi ogni volta che si discuterà di Brexit «giusto per essere sicura di farmi notare quando discutiamo intorno a questo tavolo». E dicendo queste parole si è sbottonata la blusa, lanciandola fuori dall’inquadratura, mentre dalla regia hanno pixelato la parte dello schermo che inquadrava il seno della giornalista. Rachel Johnson è la sorella di Boris Johnson, ex sindaco di Londra e sostenitore della Brexit che si è dimesso a luglio dalla carica di ministro degli Esteri perché in disaccordo con l’approccio di Theresa May al divorzio tra Regno Unito e Unione Europea.

I colleghi e gli ospiti della trasmissione cominciano a ridere e si lasciano andare che a qualche complimento: «Hai un bellissimo aspetto Rachel!». Tra le risate complici, il gesto è stato preso con molta ironia. Rachel ha però poi raccontato che indossava un reggiseno a fascia sotto alla camicetta.

