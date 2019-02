Esplosione in una casa ad Avezzano: due persone tra le macerie, salvate | VIDEO

Due persone sono rimaste intrappolate tra le macerie di un’abitazione ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, in seguito a una terribile esplosione che per fortuna non ha causato vittime. La deflagrazione è avvenuta in mattinata, in una casa di due piani. Tra i resti sono rimasti una donna e suo figlio, che sono stati estratti vivi e portati in ospedale dai soccorritori. Dopo l’esplosione, avvenuta precisamente in via Alessandria, sul posto sono prontamente intervenuti vigili del fuoco, operatori del 118 e carabinieri. Dai pompieri non è stata indicata al momento alcuna possibile causa.

Avezzano, esplosione in una casa: due persone estratte vive dalle macerie

Come riportato dal quotidiano abruzzese Il Centro la casa è stata devastata probabilmente dallo scoppio di una bombola del gas. E non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del tentato suicidio. L’abitazione era di piccole dimensioni. Il boato è stato sentito in tutta la città. Il Centro ha riferito che una donna di 76 anni, è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Avezzano, in condizioni che non sono ritenute gravi. Il figlio di 43 anni intanto, fra i resti della casa, ha parlato con i soccorritori in modo anche da guidarli nella delicata operazione di spostamento delle macerie.

Il video

I vigili del fuoco hanno anche diffuso delle immagini, un video via Twitter, della casa distrutta dalla deflagrazione. «Estratte dalle macerie e portate in ospedale – è stato il messaggio dei pompieri aggiornato alle ore 10.30 – le due persone coinvolte nell’esplosione dell’abitazione di due piani di Avezzano. Prosegue l’intervento de Vigili del Fioco, che al momento non hanno segnalazioni di altri dispersi».

#15feb #10:30, estratte dalle macerie e portate in ospedale le due persone coinvolte nell’esplosione dell’abitazione di due piani ad #Avezzano (AQ). Prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco, che al momento non hanno segnalazioni di altri dispersi pic.twitter.com/KEIuAEV5kf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 15 febbraio 2019

In precedenza, con un messaggio relativo alle ore 9.30 i vigili del fuoco avevano avvertito: «Sembrano rispondere le due persone bloccate sotto le macerie dopo l’esplosione in un’abitazione. Squadre al lavoro per raggiungerle»

#Avezzano (AQ) #15feb #9:30, sembrano rispondere le due persone bloccate sotto le macerie dopo l’esplosione in un’abitazione. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro per raggiungerle — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 15 febbraio 2019

(Ultimo aggiornamento alle ore 11.15 del 15 febbraio. Immagine di copertina da video dei Vigili del Fuoco pubblicato su Twitter)