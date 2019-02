«Ultimo è molto distante da posizioni di estrema destra»

L’articolo di Fanpage, secondo i legali di Ultimo (Allegra Buongiorno e Pierluigi de Palma), porterebbe a pensare a una sorta di endorsement del cantante all’estrema destra. Ma il tutto sarebbe «quanto di più distante dall’identità personale e ideologica» dell’artista. La polemica sul secondo classificato del Festival di Sanremo 2019 non accenna a placarsi. Ed è bastata una foto del cantante insieme al rapper Ethan Dante, in arte Oni One (tra l’altro postata oltre un anno fa), a far scattare un nuovo focolaio. Il rapper, infatti, è ritenuto essere vicino a posizioni di estrema destra.

Ultimo non è di estrema destra

«Il nostro cliente – scrivono gli avvocati a Fanpage – ha espresso in un suo post una posizione che era esclusivamente quella di esprimere i propri sentimenti nei confronti di un amico sottolineandone, peraltro, gli errori commessi».

Il post risale al 2018 ed è un messaggio di solidarietà nei confronti di Ethan Dante che, in quella circostanza, stava attraversando un periodo difficile con la giustizia. Proprio a quell’altezza cronologica, infatti, l’artista era stato chiamato a scontare un residuo di pena al carcere di Rebibbia.

«Sto piangendo per te, piangendo lacrime vere, perché ti immagino buono, tu non sei quello che hanno detto, non sei quello che tu hai fatto, non sei quello che la legge ha pensato tu fossi… – aveva scritto Ultimo -. Sono triste amico mio, e continuo a piangere, 4 giorni fa mi dicesti al telefono ‘ao ma quando vieni a trovarmi?’ ed io ero sempre troppo preso per il lavoro, sono stato scortese con il destino, l’ho sfidato, sarei dovuto venire subito, ma la vita prima di toglierti qualcosa non ti chiede il permesso…».

La necessità di Ultimo di rendere esplicite le sue posizioni politiche

Insomma, Ultimo ci tiene a respingere anche una piccola ombra di sospetto su una sua vicinanza agli ambienti di estrema destra. «Quanto di più distante dalle sue posizioni ideologiche» – hanno scritto i suoi legali. Evidentemente, le vicessitudini degli ultimi giorni, il «tifo» di Matteo Salvini e tutto il resto hanno portato l’artista a esplicitare le sue idee politiche.

