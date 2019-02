Frozen 2, Il segreto di Arendelle: Forse Elsa troverà l’amore?

Disney ha pubblicato a sorpresa il trailer del nuovo capitolo di Frozen. Il ritorno di Elsa e Anna è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, anche se le anticipazioni sulla trama sono davvero poche. C’è però, forse, uno spoiler perfetto per San Valentino.

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Il nuovo capitolo si intitola «Il Segreto di Arendelle». Nel trailer vediamo ricomparire i personaggi protagonisti del primo film. Vediamo Elsa, che affronta l’oceano con una coda di cavallo al posto dell’iconica treccia, mentre Anna è nel castello. Le due sorelle sono quindi ancora separate, ma verso la fine del promo le vediamo di nuovo insieme, e sembrano pronte ad affrontare una nuova avventura. Insieme a loro gli immancabili Olaf, che Elsa difende da un cerchio di fuoco a forma di cuore, e Kristoff in sella al cavallo Sven a capo di un un branco di renne. C’è però una new entry, che ha reso i fan entusiasti e pieni di aspettative.

Il nuovo personaggio femminile: forse Elsa troverà l’amore?

In un mondo dominato dall’autunno vediamo apparire un nuovo personaggio: una ragazza dai capelli rossi. Sui social network sono partite le speculazioni su chi possa essere. Le teorie più accreditate individuano nel personaggio misterioso Marisol, la regina d3ll’estate che Elsa incontra nella saga di libri Disney dedicata alle due sorelle. L’incontro tra le due regine avviene nel capito «A warm Welcome» in cui viene chiaramente suggerito che tra le due ci sia un flirt. Il personaggio del libro somiglia molto a quello apparso nel trailer.

#Frozen2 OMG THIS GIRL LOOKS LIKE MARISOL (the Elsa’s crush in the book “A Warm Welcome”) FUCK FUCK FUCK DISNEY IF YOU GIVE TO ELSA A GIRLFRIEND IM GONNA FUCKIN CRY pic.twitter.com/1JMf7vyk2q — BRI MET ZACHARY AND NOAH (@loserbri_) February 13, 2019

Il personaggio di Elsa è diventato velocemente un’icona del mondo LGBTQ. Fin dal 2016, gli appassionati di Frozen hanno fatto campagne e petizioni per trasformare Elsa nella prima principessa Disney omosessuale – non a caso l’hashtag #GiveElsaAGirlfriend è diventato virale più volte negli anni. Un suggerimento che la regista Jennifer Lee aveva apprezzato e, forse, colto. In diverse interviste aveva detto che l’idea le piaceva molto: all’Huffington Post in particolare disse che «Elsa è un personaggio meraviglioso che parla a tante persone. E questo significa che noi facciamo parte di tutte queste conversazioni». Forse Elsa troverà l’amore? in fondo il trailer è uscito alla vigilia di San Valentino.

(credits immagine di copertina: YouTube, frame dal trailer Disney)