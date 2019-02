Spalletti in conferenza stampa su Icardi: «Era convocato, ha rinunciato lui»

La notizia del giorno è la clamorosa esclusione di Mauro Icardi dalla lista dei convocati per la partita Rapid Vienna-Inter di Europa League, seguita all’altrettanto clamorosa notizia del suo declassamento a calciatore semplice dei nerazzurri. La società aveva annunciato di aver affidato la fascia di capitano al portiere Samir Handanovic. Sul tema è intervenuto Luciano Spalletti, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.

Spalletti e la conferenza stampa su Rapid Vienna-Inter

Il tecnico di Certaldo ha subito affrontato la questione con i giornalisti, intervenuti in sala stampa per analizzare gli aspetti tecnici del match contro il Rapid Vienna e che si sono trovati a dover gestire una sorta di affare di Stato.

«Ci sarà tempo per chiarire – ha detto Luciano Spalletti ai giornalisti riferendosi alla scelta di togliere la fascia da capitano all’attaccante argentino -, è stata una decisione difficile ma condivisa da tutte le componenti e presa per il bene dell’Inter e della squadra». Poi ha aggiunto: «È Icardi che non è venuto a Vienna, lui era convocato con la squadra» – scaricando sul numero 9 la responsabilità del fatto di aver lasciato da soli i compagni in un momento molto delicato della stagione.

Spalletti guarda già avanti

Poi, Spalletti ha chiarito ulteriormente la vicenda: «Si tratta di una decisione molto sofferta da parte nostra, ma per volere bene bisogna anche dire le cose come si pensano – ha continuato Spalletti -. Di conseguenza si spera e non abbiamo dubbi che la squadra possa reagire nel modo più corretto possibile. Tutto ciò che gira intorno a Icardi disturbano lui ma anche la squadra della quale era capitano. Dobbiamo mettere tutte le nostre attenzioni sulla partita».