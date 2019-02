Il cronista della testata degli Spada aggredito di nuovo a Pescara | VIDEO

Ci risiamo. A distanza di un anno dalla prima aggressione a Daniele Piervincenzi, il giornalista che all’epoca dei fatti lavorava per la trasmissione Nemo, con la testata di Roberto Spada a Ostia, lo stesso cronista si è reso protagonista di un nuovo episodio simile. Questa volta, Daniele Piervincenzi era inviato a Pescara per la nuova trasmissione di Raidue Popolo Sovrano. Si era recato nel quartiere delle case popolari denominate Ferro di Cavallo, per fare un ritratto della situazione sullo spaccio di droga.

Daniele Piervincenzi aggredito di nuovo a Pescara

Gli abitanti del gruppo di case dell’Ater, tuttavia, non hanno gradito la presenza delle telecamere e – chi a volto coperto, chi con il viso ben in vista – hanno aggredito con schiaffi, spintoni e lancio d’oggetti il giornalista di Raidue:

Ecco la spiegazione fornita dalla trasmissione Popolo Sovrano:

L’inviato Daniele Piervincenzi, il filmaker Sirio Timossi e il redattore David Chierchini sono stati aggrediti a Pescara da un gruppo di abitanti del quartiere Rancitelli.

Piervincenzi e i suoi colleghi stavano lavorando a un’inchiesta sui clan della periferia pescarese.

Piervincenzi e la troupe di Popolo Sovrano erano entrati in un complesso di case Ater chiamato Ferro di cavallo, considerato la principale piazza di spaccio di Pescara e dell’Abruzzo, per fare delle domande su come si vive nel quartiere: all’improvviso sono stati minacciati e successivamente aggrediti.

Non solo il caso Spada: nuova disavventura per Daniele Piervincenzi

Oltre a Daniele Piervincenzi sono stati aggrediti anche il filmaker Sirio Timossi e uno dei redattori David Chierichini. I tre componenti della troupe di Raidue sono stati costretti ad allontanarsi rapidamente dalle strade del quartiere Rancitelli, dove stavano cercando di documentare la situazione di degrado dell’area, considerata una delle principali zone di spaccio di sostanze stupefacenti della città abruzzese sull’Adriatico.