Boldrini d’accordo con la Isoardi sulla vittoria di Mahmood

Solidarietà trasversale sulla vittoria di Mahmood a Sanremo 2019, 69ma edizione del Festival della canzone italiana. Dopo il successo a sorpresa della giovane promessa del nostro panorama artistico e musicale, non sono mancate le reazioni. Uno dei primi a commentare è stato, com’è noto, Matteo Salvini che ha sollevato diverse perplessità sul fatto che Mahmood sia la migliore espressione «della musica italiana». Il suo tweet – rilasciato a caldo dopo la comunicazione della classifica finale di Sanremo 2019 – è stato oggetto di polemiche.

Sanremo 2019, il commento di Laura Boldrini su Mahmood

Tra le voci che si sono schierati, sorprendentemente, contro il ministro dell’Interno, c’è stata quella della sua ex compagna, Elisa Isoardi. Su Instagram, la conduttrice Rai ha affermato su Instagram che Mahmood è «la dimostrazione che l’incontro di culture diverse genera bellezza». In tanti si sono dimostrati d’accordo con l’affermazione della presentarice della Prova del Cuoco. Ma c’è un tweet che spicca tra gli altri ed è quello di Laura Boldrini.

L’ex presidente della Camera ha postato uno screenshot del post della Isoardi e si è detta completamente in linea con il pensiero della conduttrice sull’esito del Festival di Sanremo. Non solo, Laura Boldrini ha voluto fare i complimenti a Mahmood per il successo, trampolino di lancio della sua carriera.

Mahmood è figlio di una donna sarda e di un uomo egiziano. Ha dichiarato, in queste ore, di aver ascoltato – da bambino – le canzoni di Lucio Battisti e le melodie arabe. Il suo successo è frutto di questa contaminazione artistica. Un incrocio di culture che ha prodotto la canzone trionfatrice della 69ma edizione del Festival di Sanremo.