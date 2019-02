Berlusconi racconta: «In un solo giorno ho perso 120 milioni in Borsa»

La crisi costa caro. Ai più poveri ed anche ai più ricchi. Anche i grandi imprenditori, come Silvio Berlusconi, che durante un’iniziativa elettorale a Teramo, a sostegno del candidato di centrodestra alle Elezioni Regionali Marco Marsilio, ha raccontato di aver perso in Borsa da solo in un giorno ben 120 milioni di euro.

Berlusconi: «In un giorno ho perso 120 milioni»

Ne ha scritto Il Fatto Quotidiano. «Quello che sta succedendo in Italia – sono state le parole del leader di Forza Italia – è sotto gli occhi di tutti, siamo isolati in Europa, avete visto cosa è successo con la Francia, la produzione industriale è calata del 5 per cento, le Borse hanno perso 200 miliardi, io ieri da solo ho perso 120 milioni in Borsa: tutti voi che date lavoro a collaboratori negli istituti professionali, dovete chiamargli e fargli una lezione di realismo e spiegargli che conviene a tutti votare Forza Italia». Berlusconi ha concluso il suo intervento con una battuta: «Mi considero sacerdote della cristianità, della democrazia e della libertà, come vedete dico messa tutti i giorni».

(Foto di copertina da archivio Ansa: il leader di Forza italia Silvio Berlusconi nel corso di eventi elettorali in vista delle elezioni regionali in Abruzzo, a Teramo, l’8 febbraio 2019. Credit immagine: ANSA / CLAUDIO LATTANZIO)