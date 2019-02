Sanremo 2019, Patty Pravo e Ornella Vanoni si sono baciate dietro le quinte | VIDEO

Succede anche questo a Sanremo 2019, dove lo spettacolo non si ferma al palcoscenico, ma prosegue anche dietro le quinte. Ornella Vanoni e Patty Pravo avevano già regalato un momento memorabile di televisione in diretta, quando la regina del Piper, in gara con una canzone in featuring con Briga, non ha resistito alla tentazione di salutare l’amica di sempre Ornella Vanoni, ospite di Virginia Raffaele e autrice di una gag d’altri tempi proprio con la conduttrice della 69ma edizione del Festival.

Bacio Patty Pravo Vanoni, il video virale

Dopo l’esibizione di Patty Pravo e di Briga, le due icone della musica italiana si sono incontrate anche dietro le quinte. È stato un momento di tenerezza incredibile: prima il saluto affettuoso e poi il bacio a stampo sulle labbra. Una scena che i presenti hanno ripreso con gli smartphone e che è subito diventata prima una Instagram Stories e poi un video virale diffuso su tutti gli altri social network e sui media più importanti.

Ecco com’è andato il bacio patty Pravo Vanoni

Le cose sembrano essere andate così: Ornella Vanoni aveva salutato Patty Pravo sul palco. Il tutto in barba al regolamento che vieta a conduttori e ospiti di interagire con i cantanti in gara, per evitare di condizionare il giudizio del pubblico sulla successiva performance. Deroga concessa a due pietre miliari della musica italiana. Il siparietto è però continuato anche dietro le quinte: Ornella Vanoni ha aspettato l’esibizione di Patty Pravo per salutarla. Terzo incomodo, il cantante Briga. «Patty, non me la presenti?» – chiede il giovane autore e interprete che accompagna la cantante in questa sua nuova avventuta sanremese.

La Vanoni chiede: «E lui chi è?» – con il solito tono scanzonato a cui ci ha abituato, specialmente negli ultimi anni. «È Briga, è un brigante» – ha risposto Patty Pravo. Poi, le due si sono lasciate andare al tenero gesto che sta facendo letteralmente impazzire i social network.