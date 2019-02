Recuperato il corpo di Emiliano Sala

È del calciatore argentino Emiliano Sala il corpo ritrovato a bordo dell’aereo inabissato nel Canale della Manica e individuato nei giorni scorsi. Lo ha ufficializzato la polizia di Dorset, contea nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, che ha già provveduto al recupero della salma del calciatore. Sala era partito da Nantes in direzione Cardiff – dove avrebbe dovuto iniziare l’avventura con la sua nuova squadra – lo scorso 21 gennaio, ma l’aereo privato su cui stava viaggiando è caduto in mare e ci sono volute diverse settimane prima di ritrovarlo.

I tempi per l’individuazione e il recupero del corpo di Emiliano Sala e del relitto dell’aereo su cui viaggiavano lui e il pilota sono stati dilatati a causa delle condizioni meteorologiche avverse e la forte marea che ha impedito di svolgere le operazioni in maniera celere e sicura. Alla fine, però, la speranza di ritrovare il neo-calciatore del Cardiff in vita erano praticamente a zero e si parlava della sua morte fin dalle prime ore dalla scomparsa del velivolo dai radar del traffico aereo sulla Manica.

La notizia del ritrovamento del corpo è arrivata solamente dopo il consueto rito di riconoscimento della salma e successivamente alla comunicazione ufficiale data ai familiari di Emiliano Sala. Invece, non si hanno ancora notizie di David Ibbotson, il pilota dell’aereo Piper Malibu che avrebbe dovuto condurre il calciatore de Nantes a Cardiff. La sua salma non è stata ancora individuata e recuperata.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

https://t.co/YpVTvaEt7P

— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 febbraio 2019