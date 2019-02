Sanremo 2019, critiche per il premio a Pino Daniele: «Inadeguato all’una di notte dopo Pio e Amedeo»

La rete protesta: "Non abbiamo sentito neanche per un attimo la sua voce"

Polemiche per l'orario in cui è andata in onda la cerimonia

Nemmeno il sacrosanto premio alla carriera attribuito a Pino Daniele, a tre anni dalla scomparsa, riesce a mettere d’accordo il pubblico del festival di Sanremo 2019 che commenta l’edizione sui social network. Come da scaletta, infatti, la consegna del riconoscimento è avvenuta dopo le 00.30, quando le figlie del cantautore napoletano, Sara e Cristina, si sono recate sul palco dell’Ariston per ritirare l’omaggio che il direttore artistico Claudio Baglioni ha voluto fare a una delle voci più intense e sofferte del panorama musicale italiano ed europeo.

Pino Daniele e l’omaggio di Sanremo 2019 tra le critiche

Tuttavia, la tarda ora in cui si è consumato questo passaggio non ha incontrato il gradimento del pubblico. Sui social network, infatti, sono stati in tanti a mostrare il loro disappunto per la scelta dell’organizzazione di consegnare questo premio dopo le mezzanotte, quando tradizionalmente le curve dello share sono più basse e c’è meno pubblico televisivo a seguire la kermesse.

Qualcuno ha anche fatto notare che gli sketch di Pio e Amedeo, i due comici scelti da Baglioni per animare la seconda serata, sono arrivati prima della consegna del premio e a loro è stato concesso molto più spazio rispetto alla cerimonia di consegna del riconoscimento alla carriera.

Bruttissima la scaletta col premio a #PinoDaniele all’una di notte. Veramente un #festivaldisanremo2019 senza autori. — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) 7 febbraio 2019

Il premio a Pino Daniele a quest’ora #Sanremo2019 pic.twitter.com/hXdy8O7we3 — CLA (@invisibileclara) 6 febbraio 2019

La motivazione del premio alla carriera a Pino Daniele

Claudio Bisio ha letto le motivazioni che hanno portato l’organizzazione ad attribuire il premio alla carriera a Pino Daniele: «In 40 anni di incisioni discografiche – ha detto il secondo conduttore di Sanremo 2019 – e di esibizioni dal vivo, Pino Daniele ha saputo imporsi come figura di spicco del panorama musicale italiano, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana, aprendosi con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo».

Tuttavia, l’immagine di Pino Daniele è comparsa soltanto nel maxischermo alle spalle del palco: non c’è stato un momento in cui è stato fatto un medley con i suoi successi o in cui è stata eseguita, dal vivo, una sua canzone. Altro punto non gradito dal pubblico sanremese:

Il premio a Pino Daniele andava consegnato alle nove di sera non all’una di notte.

Non siete stati in grado nemmeno di fare un omaggio come si deve a questo grande artista. #sanremo2019 — Giuseppe Lepera (@GiuseppeLepera5) 6 febbraio 2019

Non potete parlare di Pino Daniele e non farci ascoltare la sua voce neanche per un attimo #Sanremmo2019 #TVTalk — caterina palazzo (@palazzocaterina) 7 febbraio 2019

FOTO: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI