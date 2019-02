Mario Calabresi lascia la direzione di Repubblica

Mario Calabresi ha lasciato la direzione del quotidiano La Repubblica. Lo ha annunciato con un tweet il giornalista che, da tre anni, era al vertice di uno dei giornali più letti in Italia. La comunicazione è stata affidata ai social network. Al suo posto, secondo le prime voci, l’incarico verrà assunto dal giornalista Carlo Verdelli. Quest’ultimo ha iniziato la sua carriera giornalistica proprio nelle pagine locali di Repubblica Milano. Per lui, dopo diversi incarichi in Rai, si tratta di un ritorno al quotidiano che lo ha lanciato nel mondo dell’informazione.

Mario Calabresi lascia Repubblica: l’annuncio

Dopo tre anni finisce la mia direzione di Repubblica. Lo hanno deciso gli editori. Ho l’orgoglio di lasciare un giornale che ha ritrovato un’identità e ha un’idea chiara del mondo. I lettori lo hanno capito, la discesa delle copie si è dimezzata: era al 14 ora è sotto il 7. (1/1) — mario calabresi (@mariocalabresi) 5 febbraio 2019

Mario Calabresi ha voluto ricordare il suo contributo al giornale, con l’aumento delle vendite – sotto la sua direzione – che ha dimezzato l’emorragia del precedente periodo: dal 14% al 7%, secondo i dati riportati dallo stesso Calabresi. L’ormai ex direttore di Repubblica ha voluto ringraziare tutti i suoi colleghi e collaboratori.

Grazie a chi ci ha sostenuto nella battaglia per una stampa libera e non ipnotizzata dalla propaganda dei nuovi potenti. Abbiamo innovato tanto sulla carta e sul digitale e i conti sono in ordine. Grazie a tutti i colleghi a cui auguro di non perdere mai passione e curiosità (2/2 — mario calabresi (@mariocalabresi) 5 febbraio 2019

In molti hanno commentato i tweet di Mario Calabresi, chiedendogli quale sarà la sua prossima avventura lavorativa. Poi, rispondendo a Paolo Madron, direttore ed editore di Lettara43 e Lettera Donna, ha smentito le voci di un suo passaggio a Google con il ruolo di capo di News in Europa.

Per amore di verità, l’opzione Google non è mai esistita. Fino a questa mattina ho lavorato a riorganizzare @repubblica I fatti sono altri, dopo 1000 giorni gli editori volevano un cambio di fase. Funziona così — mario calabresi (@mariocalabresi) 5 febbraio 2019

Mario Calabresi aveva assunto la direzione del giornale nel 2016, sostituendo Ezio Mauro. Nato il 17 febbraio del 1970, è stato precedentemente direttore del quotidiano La Stampa. Calabresi era stato sostituito da Maurizio Molinari alla direzione del quotidiano torinese prima di intraprendere la sua avventura nella testata romana di via Cristoforo Colombo.

