Mourinho e la figuraccia durante la partita di hockey | VIDEO

Ultimamente, di scivoloni ne sta collezionando tanti e non solo metaforici. José Mourinho, ex allenatore del Manchester United, questa volta cade sul ghiaccio in uno stadio di hockey, dopo aver dato inizio a una partita. L’ex allenatore dell’Inter, del Real Madrid, del Porto, del Chelsea e, appunto, dei Red Devils, sta svolgendo una iniziativa promozionale a favore dell’Avangard Omsk, una delle principali squadre dell’hockey siberiano.

In Russia, infatti, Mourinho potrebbe essere attratto da qualche sirena calcistica, anche se per il momento si limita al dischetto nero dello sport su ghiaccio. Durante un match della KHL (la massima lega europea) a Balashikha, Mourinho ha dato il via a una partita di hockey della squadra di casa (che, tuttavia, gioca a 2600 chilometri di distanza dalla sua città a causa dell’inagibilità del suo impianto). Non appena ha posato il dischetto a terra, l’allenatore portoghese è scivolato, tra l’ilarità generale.

Mourinho scivola, il video