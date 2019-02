Vercelli, sperona l’auto della ex fidanzata e le dà fuoco: la donna è in gravi condizioni

Un folle gesto a Vercelli. Un uomo di circa 50 anni ha speronato l’auto della ex fidanzata e le ha dato fuoco. La donna, una quarantenne, ora è in gravi condizioni. È stata aggredita in mattinata, intorno alle 10, nel parcheggio dell’area commerciale di Vercelli, in zona Carrefour e Oviesse, sulla tangenziale Ovest della città. La quarantenne è stata soccorsa dai sanitari del 118, quindi trasportata all’ospedale di Vercelli e poi trasferita in condizioni critiche al Cto (Centro Traumatologico Ortopedico) di Torino. L’uomo è stato arrestato. Sul caso indagano i carabinieri.

L’uomo avrebbe speronato la vettura della donna dopo una violenta lite. Ma resta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Probabilmente l’aggressore non si rassegnava alla relazione finita con la donna. I due si erano lasciati da tempo e lei aveva già denunciato l’ex compagno per minacce. A quanto pare dopo il suo gesto l’uomo si sarebbe presentato ai militari dell’Arma per costituirsi.

Stando prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto con 118 e Vigili del Fuoco, la donna si stava recando al lavoro nel centro commerciale. Nel parcheggio, l’ex ha speronato la sua auto, ha cosparso l’abitacolo con un liquido infiammabile e poi ha appiccato il rogo.

Ultimo aggiornamento alle ore 11.18 del 4 febbraio 2019