Flavia Vento chiede aiuto a Matteo Salvini per fare la differenziata a Roma

Flavia Vento chiede aiuto via twitter al vicepremier Matteo Salvini per la raccolta differenziata

Il problema della spazzatura è affare quotidiano nella Capitale. Moltissimi i romani (e non) che sui social pubblicano foto di bidoni stracolmi e sacchetti abbandonati sui marciapiedi, lamentandosi dell’inadeguatezza del servizio di raccolta urbano. Anche Flavia Vento si è unita al coro, ma postando un selfie. La spazzatura non c’è, ma nella didascalia la soubrette punta il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e chiede aiuto a Matteo Salvini.

Flavia Vento si rivolge a Matteo Salvini per la spazzatura

Tutte pazze per Salvini, almeno sui social network. Dopo Francesca Cipriani, anche un’altra protagonista della televisione italiana si rivolge al vicepremier alla ricerca di una soluzione. «Ma a Roma nel 2019 non abbiamo neanche una discarica per la differenziata!!!!» scrive indignata Flavia Vento. La didascalia del selfie continua accusando la sindaca della capitale di cotanto scempio: « Ma ci rendiamo conto che schifo!! @ virginiaraggi ». E, vista la scarsa fiducia nei confronti della prima cittadina, si rivolge al vicepremier: « @ matteosalvinimi puoi fare qualcosa te?».

A margine del problema della spazzatura, ciò che invece ha scatenato l’ilarità del social network, è il fatto che la fotografia non mostri nessun sacchetto dell’immondizia. «Bellissima foto» è il commento del fumettista tipi, che in men che non si dica diventa il commento più popolare. C’è chi evidentemente no coglie il sarcasmo, e chi invece immagina «un piano diabolico» dietro al commento. Ma una cosa è certa: il look di Flavia non è certo consono per andare a buttare la spazzatura. E, aggiungiamo, #bellissimafoto sarà il nuovo hashtag di tendenza.

(Credits immagine di copertina: @Flaviaventosole)