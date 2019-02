Attivista di Non una di meno aggredita durante il convegno del senatore Pillon

Al I Municipio di Roma si è svolto il convegno “Famiglia e natalità” alla presenza del senatore Simone Pillon. All’incontro organizzato dalla Lega nella sala consiliare municipale hanno partecipato anche diverse attiviste, per protestare contro il disegno di legge Pillon sulle «norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità». Durante la tavola rotonda però si gli animi si sono eccessivamente scaldati, e un’attivista di Non Una Di Meno è stata brutalmente strattonata dopo aver alzato un cartellone di protesta.

Il blitz dell’associazione Non Una di Meno al grido di «Vergogna Vergogna» si è trasformato in un’aggressione. «Come mai come mai noi non decidiamo mai, d’ora in poi d’ora in poi decidiamo solo noi» scandivano le attiviste durante l’intervento del senatore Simone Pillon, autore del disegno di legge tanto discusso. Una donna, dopo aver mostrato un piccolo striscione dove si legge «giù le mani dalle donne», è stata strattonata da un partecipante alla tavola rotonda: le partecipanti avevano già aperto borse e zaini prima di entrare affinché la Polizia potesse controllarne il contenuto. Lo striscione è stato strappato dalle mani della signora, che è stata poi spintonata. In sua difesa sono intervenute altre donne, ma per calmare l’uomo è stato necessario l’intervento di altri presenti.

