Come vincere biglietti a vita per i concerti di Beyoncé? Adottando una dieta a base di piante

In palio, biglietti gratuiti per i concerti di Beyoncé per tutta la vita, o quasi

Fan di tutto il mondo di Beyoncé, rizzate le orecchie e le forchette: Queen B ha lanciato una nuova iniziativa che può far vincere biglietti a vita gratis per i suoi concerti, a patto che si segua una dieta a base di piante. Ora a voi il dilemma.

Beyoncé regala concerti gratis a vita, per partecipare bisogna cambiare dieta

All’inzio di quest’anno Beyoncé e consorte Jay Z avevano invitato i loro fan ad abbracciare lo stile di vita e alimentare del veganismo, ma ora l’ex Destiny’s Child ha deciso di rendere il piatto più allettante, regalando una fornitura a vita di biglietti gratuiti per i suoi concerti. A patto che si adotti una dieta basata sulle piante. Tutto nasce dalla promozione di The Greenprint Project – un sito web collegato a un libro di dieta pubblicato di recente dal suo allenatore Marco Borges, per il quale lei e Jay-Z hanno scritto l’introduzione, e che Beyoncé aveva già promosso sul suo canale Instagram. Secondo gli studi riportati nel libro consumare pasti a base vegetale consente di mantenere «i sistemi alimentari entro i limiti ambientali».

«La nostra Green Print [impronta verde, ndr] altro non è che l’impatto positivo che possiamo avere sul mondo scegliendo di magare esclusivamente piatti a base vegetale» si legge nel sito, che offre anche una variegata collezione di ricette e degli effetti benefici per il pianeta Terra. Scavando un po’ più a fondo, si trova anche l’invitante esca: una volta iscritti al programma, ecco apparire la possibilità di vincere «biglietti per il concerto di Beyoncé e JAY-Z per la vita *». L’asterisco non è un errore di battitura: a vita significa per 30 anni, e i biglietti in palio sono una coppia. Ma è sempre meglio di niente.