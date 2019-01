«Cercasi barista per un turno di 14 ore a mille euro al mese», l’annuncio choc a Bari

In tempo di lavoro precario e scarso capita di imbattersi in annunci di lavoro che propongono occupazioni con orari paradossali a paghe misere. L’ultimo casa arriva da Bari dove il titolare di una caffetteria del centro città ha pubblicato su Facebook la ricerca di una nuova barista (rigorosamente donna). I turni di lavoro non scherzano: ogni giorno dalle 4 di mattina fino alle 18, con orario continuato. Ma ci si può anche sedere di tanto in tanto.

Il post è stato preso d’assalto, con molti utenti che hanno commentato parlando di ‘schiavitù’ non solo per la paga mensile – mille euro -, ma per le ‘condizioni’ di lavoro. Come recita l’annuncio pubblicato dal gestore del bar di Bari «in parole povere, deve gestire l’attività da sola». Facendo i conti più basilari, quindi, chi dovesse mai accettare quel posto di lavoro sarebbe pagato meno di tre euro all’ora.

A Bari offrono un posto di lavoro da 14 ore al giorno per mille euro al mese

Tralasciando il fatto che la ricerca sia destinata solamente a un pubblico femminile, fa storcere il naso anche la dicitura «può stare anche seduta quando non c’è nessuno». Però questo annuncio ha anche un aspetto positivo: la domenica il bar resta chiuso e il titolare sottolinea che questo consente di poter «andare a ballare il sabato sera». In molti hanno pensato a una provocazione, ma Repubblica ha risposto a quell’annuncio e parlato con l’uomo che ha confermato tutto.

Il titolare conferma tutto ciò che è scritto nell’annuncio

«Non c’è una pausa, ma posso inserirla in base ai miei turni. Ho cambiato lavoro e devo stare fuori Bari, ma possiamo venirci incontro. Se c’è bisogno si possono avere anche due giorni di riposo, quando io sono impegnato si intrattiene lei», ha detto il titolare della caffetteria di Bari. Insomma, l’uomo è convinto della bontà del suo annuncio e ha detto che nei prossimi giorni arriverà una ragazza in prova per quel posto di lavoro.

(foto di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)