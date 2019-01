La Sea Watch è arrivata a Catania. Ora comandante de equipaggio saranno interrogati

Alle 10.08 di giovedì 31 gennaio la nave Sea Watch è entrata nel molo di Levante del porto di Catania. È finita l’odissea dei 47 migranti a bordo, soccorsi il 19 gennaio dalla Ong a largo delle coste libiche mentre erano in avaria con la loro barca di fortuna. Al momento dell’attracco tutti si sono stretti in un abbraccio liberatorio per il lieto fine di una storia andata avanti per lunghi giorni, durante i quali le istituzioni (italiane ed europee) si sono rimbalzate le responsabilità sull’accoglienza.

Sulla banchina un centinaio di membri delle forze dell’ordine tra carabinieri, polizia e guardia di Finanza. Sul posto anche la Croce Rossa in attesa delle operazioni di sbarco, che avverranno solamente dopo l’arrivo dei responsabili dell’Ufficio Sanità marittima per i controlli del caso.

The #SeaWatch3 arrives in #Catania. We’re happy for our guests whose ordeal is now over and we wish them all the best. May #Europe grant them a warm welcome and let them live their lifes as the survivors they are. #DefendSolidarity #United4Med pic.twitter.com/xATClV7Z2b

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) 31 gennaio 2019