La difesa di Matteo Salvini sulla Diciotti è nella richiesta di archiviazione del pm Zuccaro

A salvare Matteo Salvini potrebbero essere proprio le carte del pm sull’indagine aperta dalla procura di Catania sulla questione Diciotti. La richiesta di archiviazione delle indagini a carico del vicepremier è al testo a cui fare riferimento: il pm Carmelo Zuccaro ha definito «infondata» l’ipotesi di reato contestato a Salvini in ben due occasioni, e c’è da credere che la motivazione sarà lo scudo che userà il leader del Carroccio per cavarsela.

Matteo Salvini, la sua difesa nelle carte del pm

La carta vincente nel delicatissimo gioco da tavolo degli equilibri del governo, potrebbe nascondersi nelle carte del pm Carmelo Zuccaro. Richiedendo l’archiviazione delle indagini, il pm definisce «insindacabile» il comportamento di Matteo Salvini in merito alla questione della nave Diciotti. Il titolare del Viminale infatti sarebbe stato «promotore di una iniziativa politica» in modo da «risolvere il caos in ambito europeo». La motonave italiana ha assolto il «dovere morale di salvare vite umane»: la chiave sta proprio nella moralità, perché il salvataggio è avvenuto «in aree di non pertinenza». Zuccaro sostiene infatti che il dovere giuridico di accogliere i migranti spettasse a Malta, che però si è rifiutata. La decisione di Matteo Salvini non far sbarcare i migranti quindi, sarebbe stata non un sequestro di persona, ma un semplice «rinvio». Nel caso della Diciotti quindi non ci sarebbe stato un respingimento e quindi non sussisterebbe la violazione del diritto di asilo. La vicenda è avvenuta, secondo Zuccaro in un momento in cui «la gestione dei flussi migratori ha assunto dimensioni non gestibili nell’ambito di un solo paese» e sembra destinato a peggiorare. Centrale sarebbe la conversazione registrata tra le Guardie Costiere Italiane e Maltesi, che sosterrebbe la tesi secondo cui spettava a Malta indicare il porto sicuro, il Pos – place of safety. L’Italia, e Matteo Salvini, non avrebbero quindi sequestrato nessuno secondo questa tesi, ma anzi salvato i migranti nell’attesa di una soluzione politica.

(credits immagine di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)