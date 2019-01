Boldrini e l’interrogazione a Salvini per proteggere Berizzi dalle aggressioni neofasciste

Chissà se Matteo Salvini, che ha già dimostrato in passato una certa allergia nei confronti di Roberto Saviano e della sua scorta, accoglierà positivamente la richiesta che Laura Boldrini, attraverso un’interrogazione, gli farà a proposito del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, continuamente minacciato da associazioni di stampo nazifascista per il suo lavoro quotidiano sull’universo dell’estrema destra in Italia.

Laura Boldrini e l’interrogazione a Salvini sul giornalista di Repubblica

Giornalettismo, infatti, è in grado di anticipare i contenuti di un’interrogazione che l’ex presidente della Camera rivolgerà al ministro dell’Interno per chiedere quali provvedimenti intenderà prendere per garantire l’incolumità del giornalista – autore del saggio Nazitalia, che parla proprio della diffusione del risorgere dei movimenti nazifascisti nel nostro Paese – e per permettergli di svolgere in tutta serenità il suo mestiere. Senza, magari, doversi continuamente preoccupare delle minacce e delle intimidazioni che sono state rivolte a lui e alla sua famiglia.

Il lavoro di Paolo Berizzi sui movimenti nazifascisti in Italia

Paolo Berizzi, lo si ricorda, si è reso protagonista di diversi reportage sui movimenti neofascisti italiani: dalla descrizione della nuova marcia su Roma promossa da Forza Nuova, passando per il lido di Chioggia con il brand di Benito Mussolini dappertutto. Non solo: Berizzi ha documentato il blitz del Veneto Fronte Skinheads nella sede di un’associazione che si occupa di migranti a Como. Questo e molto altro costituisce la narrazione che tiene insieme il viaggio del giornalista di Repubblica nell’Italia delle destre estreme. Nazitalia ha visto la luce nel 2018.

Gli atti intimidatori subiti da Paolo Berizzi

Prima e dopo, Berizzi è stato al centro di atti intimidatori, come quello davanti alla sede di Bergamonews. In quella circostanza, il giornalista venne definito «vergogna della città». Ma non solo: a Berizzi venne indirizzato uno striscione provocatorio su un cavalcavia dell’A8 e, recentemente, il giornalista è stato oggetto di minacce dirette, fino nell’androne dell’appartamento in cui vive, con svastiche e scritte contro la sua famiglia.

In virtù di questi episodi e in seguito alle proteste della Federazione Nazionale della Stampa, a Berizzi è stato garantito un dispositivo di vigilanza generica dinamica. In soldoni, le forze dell’ordine – a intervalli di tempo più o meno regolari – monitorano la sua abitazione. Ma basterà per garantirgli l’incolumità? La deputata Laura Boldrini lo chiede nella sua interrogazione a Salvini: «Il ministro dell’Interno – scrive l’ex presidente della Camera – ritiene sufficienti le misure adottate e volte a garantire l’incolumità di Paolo Berizzi ed eventualmente quali misure intende adottare affinché al giornalista venga data la possibilità di continuare a svolgere il suo lavoro senza il rischio continuo di minacce volte ad intimidirlo e silenziarne l’opinione?».

In un momento in cui la libertà di stampa sembra essere sempre più a rischio e in cui il pericolo di un fascismo di ritorno in Italia è sempre vivo, c’è attesa per la risposta di un ministro dell’Interno che soltanto nella giornata di ieri ricordava come la mozione per lo sgombero di CasaPound (partito che si autodefinisce «fascisti del terzo millennio») approvata da Pd e M5S al comune di Roma non sia una priorità.

Il testo integrale dell’interrogazione di Laura Boldrini a Salvini su Paolo Berizzi

Ecco il testo integrale dell’interrogazione che Giornalettismo può fornirvi in anteprima: