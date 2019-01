Marco Borriello si ritira dal calcio giocato?

In sei mesi pochissime presenza e zero gol sul campo

L’unica certezza è che Marco Borriello non è più un calciatore dell’U.D. Ibiza. Lo ha annunciato lo stesso ex giocatore di Milan e Roma attraverso un post sul proprio profilo Instagram, nel quale ha ringraziato il presidente del club spagnolo che milita nella Segunda Divisòn B, annunciando che non andrà via dall’isola delle Baleari. Rimarrà, infatti, al fianco della squadra nelle vesti da dirigente. Un proclama che sembra essere l’annuncio di un ritiro dal calcio giocato.

L’avventura da calciatore in quel di Ibiza, dunque, è durata solamente sei mesi. Poche presenza (solamente sette) e zero reti realizzate. La sua esperienza spagnola, quindi, non è destinata a rimanere scritta negli almanacchi del calcio. Ma da questa risoluzione del contratto potrebbe iniziare una nuova vita professionale per l’attaccante napoletano classe 1982. «Resterò quindi al fianco del Presidente – scrive Marco Borriello su Instagram -, dal quale ho il desiderio di apprendere quanto più possibile in vista della mia prossima esperienza professionale».

Marco Borriello lascia il calcio giocato

Parole che sembrano essere il punto di non ritorno per una sua apparizione sul campo da gioco con divisa e scarpini. «Anche per questo ho deciso di risolvere anticipatamente il contratto, al fine di consentire alla società di operare nel migliore dei modi sul mercato invernale per il perseguimento degli obiettivi prefissati – prosegue Marco Borriello nel suo post di addio su Instagram -. Termina pertanto la mia avventura calcistica in città, ma proseguirà il progetto sportivo con l’U.D. Ibiza».

Studierà da dirigente a Ibiza

Già il suo passaggio in Spagna in una squadra così lontana dagli obiettivi di vittoria come l’U.D. Ibiza aveva rappresentato un suo modo di dire addio al calcio che conta, quindi non stupisce la sua decisione di abbandonare il tutto dopo soli sei mesi durante i quali non è riuscito a imporsi sul campo da gioco. Resterà però sull’isola delle Baleari per imparare il mestiere da dirigente.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Marco Borriello)