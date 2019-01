New York, una donna con il passeggino è morta cadendo dalle scale della metropolitana

La vittima aveva 22 anni. La piccola è rimasta ferita ma non è in gravi condizioni

Una donna che trasportava la figlia di un anno nel passeggino è morta cadendo dalle scale della metropolitana. Il terribile incidente è avvenuto nella metro di New York, precisamente a Manhattan. La vittima, Malaysia Goodson, aveva 22 anni e viveva a Stanford, nel Connecticut. La sua bimba è rimasta ferita ma non è in gravi condizioni. In una nota la Metropolitan Transportation Authority ha parlato di «incidente straziante» e ha spiegato che sebbene le cause siano ancora al vaglio degli inquirenti «siamo consapevoli dell’importanza di migliorare l’accessibilità del nostro sistema».

La notizia della morte della 22enne ha riacceso i riflettori sulle condizioni della metropolitana. Solo un quarto della metro di New York infatti è dotata di ascensori, e ciò crea enormi difficoltà a chi ha problemi di deambulazione, a chi deve spostarsi su una sedia a rotelle, o a chi deve trasportare figli in un passeggino, come faceva la povera Malaysia.

