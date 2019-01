Teresa Manzo, non solo gli «strafalcioni in un minuto»: su Instagram sbaglia anche ‘Cogito ergo sum’

Nella giornata di ieri, la deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo è salita agli onori delle cronache per essersi resa protagonista di un surreale discorso alla Camera nel corso del quale, in poco meno di un minuto, ha messo in fila tre strafalcioni. Il suo discorso è stato ripreso, con un’ottima dose di ironia, dalla trasmissione Un Giorno da Pecora su Radio1.

Teresa Manzo, il video degli strafalcioni

L’errore di Teresa Manzo nella citazione di Cartesio

Oggi, tuttavia, la sua personale galleria degli orrori si arricchisce grazie al professore di Economia all’università Bocconi di Milano Fausto Panunzi.

Quando hai problemi con l’italiano, prova con il latino pic.twitter.com/sZ2cIWmNpH — Fausto Panunzi (@FPanunzi) 29 gennaio 2019

Sul suo account Instagram, infatti, Teresa Manzo posta non solo i momenti della sua attività da parlamentare, ma anche quelli della sua vita privata. Da quando è stata eletta in Parlamento, inoltre, ha anche la spuntina blu di account verificato. Quello che, però, nessuno le aveva mai fatto notare prima, in realtà, è la frase lasciata in epigrafe della sua bio personale.

Teresa Manzo, infatti, voleva citare Cartesio e la sua famosissima massima «Cogito ergo sum» (Penso, quindi sono). Ha invertito, tuttavia, le parole in una maniera non proprio logica. Cogito ergo sum, quindi, è diventato Ergo cogito sum. A spazzare via qualsiasi equivoco sulla volontà di proporre una versione diversa della massima di Cartesio, c’è anche la traduzione. Che resta ‘Penso, dunque sono’.

Teresa Manzo, diploma di istituto tecnico commerciale nel curriculum e un passato da responsabile zonale di patronato, ha utilizzato una citazione latina sui suoi canali di comunicazione. Altro materiale per Blob, si diceva un tempo. Ora, invece, bastano già i social network a evidenziare gli strafalcioni. Non solo quelli della lingua italiana parlata, ma anche quelli – ben più impegnativi – della lingua latina scritta.

++ AGGIORNAMENTO ++

Dopo l’articolo sulla biografia di Instagram e l’errore nella frase latina, la deputata ha deciso di limitare l’accesso del suo profilo Instagram, rimuovendo anche la frase di cui si è parlato.