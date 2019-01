Chi era Alessio Sanzogni, l’ex manager della Ferragni morto in un incidente

Il legame con Chiara Ferragni era molto forte. Per questo motivo l’imprenditrice e influencer ha deciso di pubblicare – questo pomeriggio – un post su Instagram per ricordare Alessio Sanzogni. Si tratta di un suo ex manager che ha perso la vita molto giovane in un incidente stradale nella notte scorsa. Di Gardone Valtrompia (Brescia), Sanzogni aveva 34 anni. L’urto che gli ha tolto la vita si è verificato sulla A4 in provincia di Bergamo.

Chi era Alessio Sanzogni, l’ex manager di Chiara Ferragni

«Stamattina stavo dando da mangiare al mio piccolo e stavo bevendo un caffè con un’amica in quella che sembrava una mattinata normale a casa – ha scritto Chiara Ferragni in un post in inglese su Instagram -. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico Alessio è morto in un tragico incidente. Non riesco a trovare parole per esprimere quanto sia scioccante questo. Una volta eravamo molto affiatati e lavoravamo insieme a tempo pieno, poi, alcuni anni fa, abbiamo preso strade diverse. Quello che rimpiango ora è il tempo che non abbiamo trascorso insieme negli ultimi due anni, le parole che non ci siamo detti. Abbiamo ancora parlato e ci siamo inviati messaggi, ma non erano i discorsi che eravamo soliti avere. Non importa cosa succede nella tua vita, sii sempre consapevole di rendere speciali le persone a cui tieni. Spero che trovi la tua pace Alessio».

Il post di cordoglio di Chiara Ferragni per Alessio Sanzogni

Il messaggio di cordoglio ha commosso i fan di Chiara Ferragni e non solo: a sua volta, infatti, Alessio Sanzogni era un influencer molto affermato e ricercato per le sue capacità imprenditoriali. Era il fondatore dell’agenzia di marketing Ispiry che ha la sua sede a Milano: bergamasco di nascita, Sanzogni si era trasferito da tempo nel capoluogo meneghino, dove aveva avviato da tempo la sua attività.