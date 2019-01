Roma, respinto dai buttafuori del Qube: cerca di investire tutti

Incredibile episodio alle porte della discoteca Qube di Roma, in zona Portonaccio. Uno dei luoghi più di tendenza nella movida della Capitale poteva trasformarsi in un nuovo simbolo di un disastro dei millennials italiani. Quello che è successo, le immagini che si stanno diffondendo in rete, ha ricordato la tragedia di Corinaldo.

Qube, le immagini di una tragedia sfiorata

In questo video pubblicato da Roma Today si vede un’automobile che cerca di investire a grandissima velocità le persone che stavano cercando di entrare all’interno del locale. Secondo le testimonianze dei presenti, i buttafuori avevano allontanato poco prima il conducente della vettura, che aveva provato a entrare nel locale in evidente stato d’ebbrezza.

Adesso è caccia all’uomo che, nelle immagini, era alla guida di una Mercedes Classe B nera. Insieme a lui, c’era un altro suo amico che – avendo subito lo stesso trattamento dell’autista dell’automobile – si è reso protagonista di questa bravata che poteva davvero costare cara. Quest’ultimo ragazzo, dopo una colluttazione con le forze dell’ordine, è stato assicurato alla giustizia. Nelle immagini girate dai ragazzi, così come dalle telecamere di videosorveglianza del locale, si vede l’automobile sfiorare le persone che erano in fila davanti alla discoteca e le transenne volare in aria. Il tutto in mezzo alle grida spaventate dei ragazzi presenti.

Il bilancio dei feriti del Qube

Il bilancio poteva essere ancora più grave: due buttafuori investiti sono stati soccorsi dal personale medico in ospedale. Sono stati portati agli ospedali Vannini e San Camillo, entrambi non in gravi condizioni. Nella mattinata è emerso che anche una terza persona, un giovane cliente del locale, è rimasta ferita. Le forze dell’0rdine stanno invece cercando l’autore dell’azione scellerata, che è fuggito via – contromano – intorno alle 3 di notte del 27 gennaio.