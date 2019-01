Si sono già inventati i corsi per formare i navigator

Non c'è ancora un concorso ufficiale per il reclutamento

L’Anpal servizi ha specificato che «non sono partite ancora le selezioni per i navigator», ma in realtà c’è già la possibilità di frequentare dei corsi di formazione per poter ottenere tutte le specifiche tecniche per questo ruolo. Anche se, in realtà, questo ruolo non ha ancora una sua definizione. Nessuno sa, al di là della spiegazione sintetica del professore della Massachusetts University che ha collaborato alla definizione del piano attuativo del reddito di cittadinanza, quali saranno le reali mansioni di questa figura.

Corsi navigator, come funzionano

Il raccordo tra le aziende e le persone che percepiranno il reddito di cittadinanza opererà nei centri per l’impiego rimessi a nuovo. Una sfida non da poco, dal momento che questi ultimi non hanno mai brillato per efficacia. I navigator, forse, saranno chiamati a un’impresa. Che supera anche i dubbi sulle modalità d’assunzione e sui loro contratti.

Nel frattempo, però, c’è già chi si ingegna per sfruttare l’opportunità che lo Stato sta offrendo. Favorito anche dal fatto che la figura del navigator sia ancora piuttosto sfumata, Leonardo Evangelista – uno psicologo del lavoro che opera a Empoli – ha già fatto partire dei corsi di formazione per navigator. Il prezzo? 120 euro per 7 ore di formazione frontali, 280 euro se si vuole approfittare delle lezioni da casa, attraverso le piattaforme online. Alla fine del corso, Evangelista rilascia anche un certificato che, tuttavia, non ha una valenza spendibile per la prova di selezione (che l’Anpal dovrebbe far partire a breve), ma che – a suo modo di vedere – potrebbe essere un prerequisito importante in sede di colloquio.

Corsi navigator, gli appuntamenti e il successo dell’iniziativa

Leonardo Evangelista ha spiegato la sua idea a Repubblica, in un’intervista rilasciata a Eleonora Capelli. «Se ci sarà un colloquio per i navigator – dice – potrebbe essere importante aver cominciato a prepararsi in anticipo». La prima lezione è in programma a Milano, il 9 febbraio. La seconda potrebbe svolgersi a Cagliari nel mese di marzo.

L’idea, stando a quanto riferisce Evangelista, ha già il suo bel successo. «Il mio sito – spiega – ha quadruplicato i contatti e ogni giorno ho 3 o 4 persone che mi chiamano per avere informazioni o per iscriversi ai corsi».

