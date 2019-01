Non solo Tav, il sottosegretario Tofalo conferma l’analisi costi-benefici per gli F-35

Il destino del programma F-35, per quanto riguarda l'Italia, è legato ad un'analisi costi benefici, come per la Tav Torino-Lione

Non solo la Tav Torino-Lione. Sarà un’analisi costi-benefici a pesare sulle sorti anche dei discussi caccia F-35. Lo conferma sulla sua pagina Facebook il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, che ha appena incontrato a Washington il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti Ellen Lord. A Lord Tofalo ha espresso «molteplici perplessità» del governo italiano sul programma F-35. Il sottosegretario italiano ha riferito che è in corso uno studio costi-benefici della Difesa sul programma che verrà poi sottoposto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «In 20 anni abbiamo già speso diversi miliardi», ha scritto l’esponente M5S.

Tofalo: «Molte perplessità, analisi costi-benefici per gli F-35»

Col sottosegretario americano Lord, ha informato Tofalo, «ho avuto un colloquio proficuo e costruttivo. Mi ha chiesto in particolare del programma F-35. Me l’aspettavo. Con l’estrema sincerità che lega due popoli amici e con assoluta fermezza ho espresso le molteplici perplessità che questo governo ha sul programma. Ho chiaramente detto che è in atto uno studio specifico, approfondito ed attento sul dossier F-35, mirato a verificarne il rapporto costi-benefici. In 20 anni abbiamo già speso diversi miliardi. Una volta completato lo studio il ministro Trenta lo sottoporrà al Presidente Conte per le opportune valutazioni e conseguenti decisioni».

«Nel contempo – ha proseguito il sottosegretario – ho anche chiesto al mio omologo statunitense di supportarci politicamente nell’indirizzare altri Paesi a realizzare i propri velivoli in Italia presso la Faco di Cameri, asset strategico della nostra Aeronautica Militare, al fine di salvaguardare le capacità occupazionali dello stabilimento». Quello di Cameri, in provincia di Novara, è lo stabilimento dove vengono assemblati i caccia.

(In copertina: foto da archivio Ansa del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo – credit immagine ANSA / RICCARDO ANTIMIANI – e uno screenshot dalla pagina Facebook dell’esponente M5S)