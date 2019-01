Disney potrebbe lanciare la sua prima serie con due papà apertamente gay

"Four Dads" è una serie comica che ha come protagonisti due uomini dichiaratamente omosessuali

Disney sarebbe pronta a lanciare il suo primo show con due protagonisti apertamente gay. A svelarlo è BitchyF che riporta le indiscrezioni di “whatsondisneyplus”.

Ad autunno partirà infatti la nuova piattaforma Disney+, dove dovrebbe debuttare la serie “Four Dads“. La serie comica ha come protagonisti Sebastian e Ethan, due uomini dichiaratamente omosessuali che dopo aver divorziato si risposeranno con i rispettivi nuovi partner e dovranno seguire anche le loro figlie adolescenti.

Come riporta BitchyF Disney dovrebbe arruolare il noto attore Cheyenne Jackson nel ruolo di Sebastian.

La serie è scritta e prodotta da Rick Weiner e Kenny Schwartz (Modern Family, American Dad). La produzione della serie da 30 minuti per episodio dovrebbe iniziare questa primavera, a Los Angeles. Il debutto dovrebbe esserci con il lancio di Disney + a partire da questo autunno.

Chissà se potremo seguire la serie anche in Italia. Intanto la piattaforma streaming, con dentro anche i suoi prodotti Pixar, National Geographic e Marvel, si prepara per sbarcare sul mercato entro la fine del 2019. Il sito (già presente on line anche in italiano) verrà presentato l’11 aprile, in occasione dell’investor day del gruppo.