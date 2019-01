L’incontro no vax alla Camera promosso da una deputata M5S

Nella sala stampa della Camera si è tenuto una conferenza per esporre teorie no vax promossa da una deputata del M5S

La scelta di Beppe Grillo di firmare il patto per la scienza lanciato dal virologo Roberto Burioni, paladino della lotta alle bufale sui vaccini, non è servito ad allontanare qualche parlamentare del Movimento 5 Stelle dalle teorie no vax. Ieri alla Camera si è tenuto un incontro promosso dalla deputata pentastellata Sara Cunial per esporre uno studio dell’associazione Corelva che è già stato smontato dagli esperti, che ne hanno evidenziato una sbagliata impostazione metodologica.

Alla Camera la conferenza dei no vax, con una deputata M5S

Corelva, Coordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni, è un’associazione che si schiera contro l’obbligatorietà dei vaccini, allargata nel 2017 dal decreto Lorenzin, e a favore della libertà di scelta. Come spiega Il Fatto Quotidiano (articolo di Tommaso Rodano) nel corso dell’incontro nella sala stampa di Montecitorio sono stati presentati i risultati di uno studio condotto da una consulente scientifica del comitato, Loretta Bolgan, una farmacologa che ha analizzato la composizione di quattro vaccini scoprendo – dice – che la loro composizione «non è pulita»: È stato spiegato che nei principi attivi sono presenti «contaminazioni e alterazioni» che metterebbero in dubbio sia l’efficacia che la sicurezza delle immunizzazioni.

Il Giornale (articolo di Federica Angeli) evidenzia che contro la conferenza si era espressa anche la Fnmceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici, che aveva pubblicamente chiesto al presidente della Camera Roberto Fico di cancellare l’incontro, visto che l’Aifa, agenzia italiana del farmaco, ha contestato i risultati dello studio giudicandoli «non valutabili». Secondo l’Aifa le analisi sono state effettuate con «procedure non validate» dalle industrie farmaceutiche. Anche il presidente del gruppo M5S alla Camera Francesco D’Uva si era espresso contro l’incontro no vax. Ed anche la ministra della Salute Giulia Grillo si è schierata contro questo tipo di conferenze senza controparte. Ma Fico ha deciso di restare in silenzio e non intervenire.

(Foto di copertina da archivio Ansa: la deputata M5S Sara Cunial, Andrea Rinaldelli, padre di un alpino morto di cancro nel 2008, Nassim Langrudi di Corvelva e la biologa Loretta Bolgan. Credit immagine: ANSA / CLAUDIO PERI)