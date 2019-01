Cos’è questa storia del reddito di cittadinanza e del detergente intimo

La stessa che un'azienda di prodotti per il benessere utilizza per promuovere un detergente intimo

La scelta delle immagini per la comunicazione del Movimento 5 Stelle ha adottato una strategia quantomeno rivedibile. Si tratta della misura più importante del proprio programma politico, che poteva ottenere quindi una pizzico di attenzione in più. Per le slide del reddito di cittadinanza, infatti, sono state usate delle fotografie che possono essere modificate senza il pagamento dei diritti di utilizzo. Tra queste, ce n’è una di una coppia sorridente.

Coppia reddito di cittadinanza, l’equivoco sulla foto

Il meccanismo per raggiungere questa immagine è molto semplice: basta cercare su uno dei tanti programmi che forniscono immagini gratuite (senza il pagamento dei diritti) la chiave ‘coppia sorridente’. Ecco venir fuori la fotografia utilizzata dal Movimento 5 Stelle per descrivere gli effetti del reddito di cittadinanza sulle giovani coppie.

La storia della stessa foto usata per la pubblicità del detergente intimo

Lo stesso procedimento deve essere stato seguito da un’azienda che si occupa di prodotti per la salute e il benessere. La Nutrablast, infatti, sponsorizza – anche attraverso Amazon – un detergente intimo contro le irritazioni delle parti intime attraverso la stessa fotografia utilizzata dal Movimento 5 Stelle per presentare il reddito di cittadinanza per le giovani coppie.

Da qualche ora, tuttavia, la slide del Movimento 5 Stelle che spiega come due giovani – Giulia e Filippo – abbiano deciso di andare a vivere insieme all’età di 32 anni è stata rimossa. La loro storia è ancora presente, tuttavia, sul sito del Movimento 5 Stelle – alla voce ‘Il reddito di cittadinanza (spiegato bene)’ – recita: «La famiglia Verdi, invece, è composta da Giulia e Filippo, due giovani laureati di 32 anni che si sono appena sposati e vivono in affitto. Giulia lavora come cameriera nel ristorante vicino casa e guadagna 600 euro al mese, mentre Filippo è alla disperata ricerca di un lavoro. Ora lo Stato verrà incontro a Giulia e Filippo, garantendogli un’integrazione al proprio reddito, così da avere 980 euro al mese, di cui 280 euro per pagare l’affitto. Nel frattempo Filippo si attiverà per trovare il lavoro tanto atteso».

Non si sa se la slide sia stata cancellata per l’accostamento con il prodotto per l’igiene intima o per la scarsa verosimiglianza della sitauzione descritta nell’esempio.