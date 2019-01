Cos’è la Commissione italiana per l’Unesco e cosa farà Lino Banfi

Sta facendo molto discutere la nomina di Lino Banfi a commissario italiano per l’Unesco. Ma alla carica bisogna dare il giusto peso, spiegando innanzitutto cos’è la commissione italiana per l’Unesco (e in cosa si distingue dal board dell’organismo sovranazionale) e che ruolo hanno i vari rappresentanti in seno a questa assemblea.

Commissione Unesco, che cos’è

Persino Matteo Salvini, alleato del Movimento 5 Stelle al governo, ha commentato con un briciolo di sarcasmo la nomina di Lino Banfi: «Va bene, e Jerry Calà, Renato Pozzetto e Umberto Smaila? apriamo questo dibattito» – ha detto nel corso della sua diretta Facebook. Salvo poi ridimensionare la sua affermazione, sostenendo che l’Italia è così bella che chiunque la potrebbe rappresentare.

Ma di cosa parilamo quando ci troviamo di fronte a un commissario italiano per l’Unesco? La Convenzione di Londra del 1945, con la quale l’organismo che tutela la cultura nel mondo è stato fondato, prevede l’istituzione – in tutti i Paesi che fanno parte dell’Unesco – di una commissione nazionale. Quest’ultima ha il compito di avorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’ esecuzione dei programmi UNESCO nei singoli Paesi. Ovviamente, anche l’Italia è dotata di questo organismo.

La commissione ha un’assemblea e un consiglio direttivo. Molto probabile – anche se non è stato specificato – che farà parte dell’assemblea, in quanto rappresentante del governo. In realtà, però, anche questa dicitura è piuttosto vaga: in seno all’assemblea (ma anche al consiglio direttivo) ci sono diversi rappresentanti del governo. Ci sono quelli per la presidenza del Consiglio dei ministri e quelli per una serie di altri ministeri (degli Esteri, dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente, dell’Istruzione, dei Beni Culturali). Dal momento che è stato Luigi Di Maio a proporlo, è verosimile che si tratti del ruolo di rappresentante del ministero dello Sviluppo Economico.

Commissione Unesco, come è composta

La composizione dell’assemblea della commissione italiana dell’Unesco è così composta (anche se ci sono delle modifiche in seguito a morti e defezioni), come si evince dal sito dell’ente:

PRESIDENTE Dott. Franco Bernabè SEGRETARIO GENERALE Min. Plen. Enrico Vicenti RAPPRESENTANTE PERMANENTE D’ITALIA PRESSO L’UNESCO Amb. Vincenza Lomonaco DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE – MAECI Min. Plen. Vincenzo De Luca DIRETTORE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – MAECI Min. Plen. Giorgio Marrapodi SENATO DELLA REPUBBLICA Sen. Andrea Marcucci

Sen. Francesco Maria Giro (supplente) CAMERA DEI DEPUTATI Prof. Filippo Andreatta (supplente) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.ssa Anna Barbarito D.ssa Luisa Calindro Prof. Santi Fedele D.ssa Anna La Rocca (supplente) Dott.Francesco Rana (supplente) Prof. Francesco Faeta (supplente) COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L’UNESCO Dott. Mazzonis Danielle MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Avv. Nunzio Guglielmino

Prof.ssa Federica Mucci (supplente) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D.ssa Francesca Manno

Dott. Salvatore Sebastiano Vizzini

D.ssa Giulia Temperini

D.ssa Maristella Comisso (supplente)

Dott. Fabio Iannaccone (supplente)

Dott. Antonio Bartolini (supplente) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Prof. Francesco Buranelli

Dott. Folco Quilici

Dott. Giuseppe (Pupi) Avati

Dott.Francesco Leone (supplente)

Dott.ssa Eva Spina (supplente)

Dott.ssa Donatella Proto (supplente) MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo Dott.ssa Miriam Lanza Dott. Alessandro Zagarella (supplente) Dott.Ottavio Di Bella (supplente) Arch. Martino Diego Dott.ssa Di Girolamo Irene (supplente) MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (settore istruzione) D.ssa Carmela Palumbo MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (settore università e ricerca) Prof. Marco Mancini CRUI (Conferenza Rettori Universita’ Italiane) Prof.ssa Monica Barni

Prof.ssa Carla Barbati (supplente) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Dott.Giovanni Panebianco Min. Plen. Uberto Vanni d’Archirafi Dott. Daniele Ravenna D.ssa Luisa Montevecchi Arch. Adele Cesii (supplente) D.ssa Elena Sinibaldi (supplente) CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Arch. Marina Bonaudo

Dott. Francesco Palumbo (supplente) ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATIVA ONG ITALIANE D.ssa Silvia Stilli

Dott. Gianfranco Cattai (supplente)

Lino Banfi non sarebbe l’unico volto del mondo dello spettacolo all’interno della commissione. Il regista Pupi Avati, infatti, è rappresentante all’assemblea per il ministro dell’Economia.