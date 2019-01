Freccero ‘invade’ gli schermi e presenta Ultimo Tango a Parigi | VIDEO

«Saremo in pochi, ma saremo i migliori». Con questa frase, Carlo Freccero – direttore di Raidue – presenta la visione di Ultimo Tango a Parigi, il film di Bertolucci che il secondo canale della televisione pubblica ha proposto in prima serata. Una scelta coraggiosa, un film cult dai contenuti molto espliciti presentato ai telespettatori alle 21.30. Ovviamente, si tratta di un omaggio della Rai al regista recentemente scomparso.

Freccero, il video di presentazione di Ultimo Tango a Parigi

Stasera alle 21.20, #Rai2 trasmetterà la versione integrale e restaurata del film “maledetto” di Bernardo #Bertolucci: #UltimotangoaParigi.

Il direttore di Rai2 Carlo #Freccero spiega la scelta di questa programmazione, esattamente 43 anni dopo la condanna al rogo della pellicola pic.twitter.com/VvMDp78awT — Rai2 (@RaiDue) 21 gennaio 2019

La scelta di Freccero è motivata sia dai contenuti della prima visione, sia dalla volontà di lasciare un ultimo omaggio a Bertolucci. Ma è anche un modo per presentare il suo lavoro di direttore di rete al grande pubblico. Lo fa in prime time, approfittando anche dello strascico di share lasciato dal Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano.

La lezione di Freccero su Ultimo Tango a Parigi

Nella prima parte, Carlo Freccero si è presentato, poi ha chiesto scusa agli italiani per aver in qualche modo invaso i loro schermi. Infine si è lasciato andare a una bella lezione sul film, mettendo in campo tutta la sua esperienza da insegnante di Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) presso l’Università di Roma Tre. La chiusura è dedicata alla frase ad effetto riportata all’inizio dell’articolo: un riferimento indiretto alla concorrenza di Canale 5 che, questa sera, propone in prima serata lo spettacolo Adrian, ideato e diretto da Adriano Celentano.

L’apparizione di Carlo Freccero in televisione ha provocato qualche critica e qualche sorpresa sui social network. Più di un utente di Twitter ha accusato Freccero di aver dato sfogo alle sue ‘manie di protagonismo’. Senz’altro, la sua uscita sarà oggetto di dibattito anche tra i vertici della politica.