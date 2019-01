Thom Yorke torna in Italia: annunciate cinque date per questa estate

Thom Yorke, il frontman dei Radiohead ha scelto il Blue Monday per tirare su di morale i fan italiani, annunciando 5 date che lo porteranno nel nostro paese per il tour del suo lavoro da solista «Tomorrow Modern Boxes».

Il legame tra Tom Yorke e l’Italia, sancito già con la collaborazione con Luca Guadagnino per la colonna sonora del remake del film di Dario Argento «Suspiria», si cementa ancora di più. Il cantante di Radiohead ha annunciato che il tour del suo progetto solista lo porterà a suonare in Italia questa estate. La scaletta dei concerti prevede l’esecuzione dei brani della sua carriera da solista, attingendo da The Eraser, Tomorrow’s Modern Boxes e Atoms For Peace, realizzato con la band Amok che include anche Flea (Red Hot Chilli Peppers), il produttore Nigel Godrich, il batterista Joey Wronker e il percussionista Mauro Refosco.Per le date italiane si riunirà il magico trio, i cui concerti sono stati elogiati in tutto il mondo. La voce inconfondibile del polistrumentista britannico sarà accompagnata dagli effetti visivi e scenici del Visual artist Tarik Barri , tutto sotto la supervisione attenta del produttore e collaboratore di lunga data Nigel Godrich.

Thom York in Italia, le date

Non una, non due ma ben 5 date. I biglietti saranno disponibili nei negozi autorizzati e sui siti di ticketmaster e ticketone a partire dalle ore 10:00 di venerdì 25 gennaio.

17 Luglio : Villa Manin Estate, Codroipo, Udine

18 Luglio : Ferrara sotto le stelle, Ferrara

20 Luglio: Umbria Jazz, Perugia

21 luglio: Roma Summer Fest, Roma

(credits immagine di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)