Certi luoghi sanno reggere il peso di un ricordo: ecco perchè scegliere Capri

Ci sono date che si festeggiano una volta sola e poi restano lì, a fare da riferimento a tutto quello che viene dopo.

Un anniversario, un viaggio di nozze, la sera in cui due persone decidono di partire insieme senza un motivo pratico. La scelta del posto passa per una questione organizzativa, e viene decisa altrove.

Quando la data conta, decide la sensazione

Chi prepara un viaggio per un’occasione elenca criteri ragionevoli: la vista, la distanza dal porto, il ristorante, quanto costa. Poi decide per altro. Decide per la sensazione, difficile da difendere in una conversazione, che quel posto reggerà quello che ci deve succedere dentro. Penso che la domanda venga posta male fin dall’inizio, perché quello che si sta scegliendo è lo sfondo di una scena che verrà raccontata per vent’anni.

Di un viaggio, a distanza di anni, restano tre o quattro immagini e nient’altro. Un’ora del giorno, una scala, il modo in cui si mangiava. L’itinerario, che al momento della prenotazione si prende tutte le energie disponibili, evapora per primo.

Un ricordo ha bisogno di poche cose, e sono quasi tutte in negativo. Ha bisogno di silenzio, perché una conversazione che conta non si tiene sopra il rumore di qualcun altro. Ha bisogno di una soglia, un punto fisico oltre il quale la giornata cambia registro e le persone si comportano diversamente. E ha bisogno che nessuno intervenga per migliorare il momento, che è poi la richiesta più difficile da soddisfare per chiunque lavori nell’ospitalità.

Una casa pensata per mettere al riparo il pensiero

Nel 1920 Le Corbusier disegna sul promontorio di Punta Tragara, a Capri, una casa per l’ingegnere lombardo Emilio Errico Vismara. Doveva sembrare emergere dalla roccia stessa, come una fioritura architettonica.

L’idea con cui è stata pensata era che lì dentro si mettessero al riparo il corpo, il cuore e il pensiero. Sono tre cose messe sullo stesso piano, e nessuna delle tre si compra a listino.

Punta Tragara è oggi un hotel di lusso a Capri, ma la villa è diventata albergo solo nel 1973, dopo essere stata a lungo una casa. Si chiamava Villa Vismara ed era una delle ville più ammirate dell’isola. Durante la Seconda guerra mondiale diventa sede distaccata del comando americano e ci passano Dwight D. Eisenhower e Winston Churchill. Nel 1968 il conte Goffredo Manfredi la sceglie come sua residenza caprese.

Prima di farne un albergo apre la villa a pochi ospiti, e nel 1973 la trasforma nel Punta Tragara Hotel.

Questa storia conta per una ragione precisa. Un posto che è stato una casa prima di diventare prenotabile, e che nel frattempo ha ospitato un comando militare e un conte, ha imparato qualcosa che a tavolino non si progetta: come si sta in due senza fare rumore.

Il silenzio è una voce di costo

Punta Tragara sta a pochi minuti dalla Piazzetta, il che vuol dire che il rumore esiste e che qualcuno ha dovuto decidere come tenerlo fuori. Il verde intorno alla villa e la posizione sul promontorio fanno quel lavoro, e il brusio della via dello shopping cede il passo alla natura nel giro di una camminata breve.

Il silenzio, qui, non è soltanto assenza di rumore. È una superficie su cui una conversazione può appoggiarsi senza scivolare.

Dalle terrazze si vedono i Faraglioni, Marina Piccola e il profilo della Costiera Amalfitana. L’Art Suite occupa 65 metri quadri al quinto piano e ha la vasca da bagno a picco sul mare, che è una scelta progettuale al servizio di un solo gesto, guardare fuori mentre non si fa niente.

Poi c’è il dettaglio che dice più delle metrature. Le due piscine sono entrambe d’acqua dolce, una riscaldata e con idromassaggio. Su un’isola circondata dal mare, tenere due vasche d’acqua dolce dice qualcosa su come viene immaginata la giornata di chi arriva, e non prevede molti spostamenti.

Un rito ha bisogno di tre sere

L’unica offerta che Punta Tragara dedica alle coppie si chiama Luna di miele da Sogno a Capri e pone una condizione: tre notti minime. Servono perché una sera possa ripetersi. Una sera sola è un evento, e un evento si ricorda male, perché non ha niente accanto a cui misurarsi; la seconda sera trasforma la prima in una consuetudine, con lo stesso tavolo, la stessa ora e la stessa luce che se ne va dalla stessa parte.

La terza sera serve a scoprire se quella consuetudine regge senza sforzo, ed è quella che poi si ricorda per intero.

Dentro il pacchetto ci sono una cena degustazione di tre portate per due a Le Monzù e un massaggio di coppia alla Narducci Wellness, scolpita nella roccia. Le Monzù ha una stella Michelin e in cucina c’è Antonio Pedana, entrato nell’aprile del 2019 come sous chef. Il nome del ristorante viene da una storpiatura dialettale del francese Monsieur: era il termine con cui a Napoli si chiamavano i cuochi che lavoravano nelle famiglie aristocratiche.

Chi torna per il decimo anno il rito se lo costruisce da solo, e sceglie la sera, il tavolo e l’ora. È esattamente il modo in cui i riti si costruiscono ovunque. Qualcuno decide che una cosa si ripeterà, e la ripete finché smette di essere una decisione.

Il ritorno, e quello che resta da reggere

La promessa implicita in un posto scelto per un’occasione è che ci si potrà tornare. È una promessa fragile, perché si torna sempre in un luogo un po’ diverso e la seconda volta non somiglia alla prima.

Il ritorno tiene quando il posto ha un’ossatura che non dipende dalla stagione né dall’umore di chi arriva: la soglia si attraversa allo stesso modo, la terrazza guarda ancora dove guardava, e c’è un’ora della sera in cui il rumore sparisce e resta tutto il resto.

Si dice di rado, perché è una rinuncia dichiarata: quasi tutto il lavoro serve a far succedere meno cose.

Il Tragara Club chiude all’una. Molto prima, quando i Faraglioni diventano una sagoma più scura del cielo, due persone smettono di parlare sulla stessa terrazza. Il giorno dopo ricorderanno la sagoma, il silenzio, e che il posto ha retto senza farglielo pesare.