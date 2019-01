Francia, incendio nella località sciistica di Courchevel: almeno due morti | VIDEO

Due persone sono morte nell’incendio divampato nella notte a Courchevel, località sciistica della Savoia, non distante dal confine tra Francia e Italia. Come rende noto la prefettura transalpina, le fiamme hanno distrutto un edificio che ospitava soprattutto lavoratori stagionali. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite, le condizioni di altre 10 non destano preoccupazioni. Non sono ancora note le cause del rogo.

Ancora ignota l’identità delle due vittime, ma si sospetta possa trattarsi di due lavoratori stagionali o di due turisti appassionati di sci, che si erano recati a Courchevel per scendere sulle piste dove fa tappa anche la Coppa del Mondo delle varie discipline sciistiche. La località tra le Alpi francesi, infatti, è una delle più apprezzate dagli sciatori europei.

SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 20 gennaio 2019

Il rogo nella struttura alberghiera di Courchevel

Le immagini del rogo sono tremende e mostrano la potenza delle fiamme che si sono propagate in pochi minuti, avvolgendo l’intera struttura. Oltre alle due vittime, ci sarebbero altri 14 feriti: dieci di loro presentano solamente i sintomi da principio di intossicazione per esalazione dei fumi del rogo. Situazione più delicata per altre quattro persone che sono state trasportate con l’elisoccorso e ricoverate in gravi condizioni presso le strutture ospedaliere della zona. Per loro, secondo le prime informazioni che arrivano dalla Francia, si parla di profonde e gravi ustioni.

Due le vittime accertate, ma altre quattro persone rischiano la vita

L’incendio è scoppiato al terzo e ultimo piano dell’edificio in cui si trovavano i lavoratori stagionali, anche stranieri. La causa dell’incendio, che è stato domato intorno alle 8.30, non sono ancora note. Sono stati 70 i vigili del fuoco mobilitati per domare le fiamme. Gli occupanti dell’edificio, sessanta persone, erano stati evacuati al mattino presto.

