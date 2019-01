Omicidio di Stefania Crotti, fermata l’ex amante del marito

Sembra essere arrivata una svolta nelle indagini sulla morte di Stefania Crotti, la donna di Gorlago (Bergamo) i cui resti sono stati trovati carbonizzati in provincia di Brescia. I carabinieri hanno fermato la 43enne Chiara Alessandri, che qualche tempo fa aveva avuto una relazione con il marito della vittima, durante una fase in cui la coppia aveva deciso di separarsi, prima di tornare insieme.

Il corpo senza vita di Stefania Crotti è stato ritrovato nella giornata di ieri a Erbusco, in provincia di Brescia completamente arso dalle fiamme in una strada di campagna. Il cranio le era stato sfondato e il suo cadavere era stato bruciato nel tentativo di cancellare qualsiasi traccia. Ma quel tatuaggio sul braccio, quella scritta «believe», hanno aiutato gli inquirenti a risalire immediatamente all’identità della vittima, senza dover attendere le analisi del dna per far partire le indagini.

Fermata per omicidio l’ex amante del marito

E fin da subito gli inquirenti hanno stretto il cerchio attorno a Chiara Alessandri, 43enne milanese di Rho ma che da diversi anni vive a Gorlago. La donna, aveva avuto une relazione con Stefano Del Bello, marito di Stefania Crotti. Una breve storia durante una separazione tra marito e moglie dopo alcune divergenze. Conflitto risolto nel giro di pochi mesi, con il ritorno a casa dell’uomo, la riappacificazione tra i due e l’amante – diventata ex – che se n’era fatta una ragione.

La cronaca dell’ultimo giorno di vita di Stefania Crotti

Evidentemente, però, gli inquirenti sospettano che Chiara Alessandri non abbia mai digerito questo ritorno a casa di Stefano Del Bello e avrebbe organizzato una messa in scena per uccidere la contendente. Il Corriere della Sera ripercorre così le ultime ore di vita di Stefania Crotti.

L’ultimo giorno della vita di Stefania Crotti è giovedì e comincia come tutti gli altri: «Abbiamo portato Martina a scuola e siamo andati al lavoro: lei ha svoltato da una parte, io dall’altra», racconta il marito. Un messaggino all’ora di pranzo è l’ultimo contatto. Alle 15.30 Stefania termina il turno di lavoro alla Pmg di Cenate Sotto, apre la portiera della sua Lancia Y e posa la borsa. A questo punto qualcuno la chiama: è un giovane, dice di essere amico di Stefano e che gli hanno organizzato una festa a sorpresa. Dopo si ferma davanti a un garage: dirà poi di avere fatto ciò che gli aveva chiesto Chiara Alessandri, con cui avrebbe avuto una breve relazione, e se ne va. È nel garage che si sarebbe scatenata l’aggressione, forse con martellate che hanno sfondato la testa di Stefania Crotti.

Fin dalle prime ore dopo la scomparsa della donna, le attenzioni degli inquirenti – come spesso capita in queste occasioni – erano finite sul marito. Poco dopo, però, in caserma è stata portata Chiara Alessandri che è stata interrogata per diverse ore a Brescia.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Stefania Crocchi)