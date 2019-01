Da oggi Matera è Capitale Europea della Cultura. Nella città lucana sono attesi per la cerimonia inaugurale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Una giornata che il Tg1 ha aperto con una piccola gaffe. «È tutto pronto per questa sera ma in realtà la cerimonia di inaugurazione inizierà già alle 10, ci saranno 15 bande che arriveranno dalla Lucania ma anche dalla Basilicata», ha detto la giornalista in collegamento. Un errore che non è sfuggito agli utenti della rete.

TG1 delle 8:00

Collegamento da Matera:”Le bande arriveranno dalla Lucania ma anche dalla Basilicata” Spiegate a Valentina Bisti che sono la stessa regione #Matera2019 #TG1 #geografia — GaiaFerraiuolo (@gaiaferraiuolo) 19 gennaio 2019

“Le bande arriveranno dalla Lucania ma anche dalla Basilicata”@BistiValentina è la stessa regione. #Matera2019 — Geer📻 (@geerpetz) 19 gennaio 2019

«Lucania ma anche Basilicata», il video della gaffe al Tg1

(Immagine di copertina da video del tg1 via Twitter)