Come sbloccare le 200 categorie nascoste di Netflix

Il dramma di ogni utente Netflix: a volte ci sono troppe cose da vedere, altre volte non sembrano mai essere abbastanza. E se poi ci fosse quella categoria che interseca thriller e romantico, o militare e fantascienza, oppure una categoria per scoprire il cinema cinese… A volte per trovare il film o la serie giusta ci vogliono ore ed ore, e il risultato finale è che si spegne la tv e si va a dormire. Ma c’è un trucco per velocizzare le ricerche e andare a colpo più sicuro: inserire uno di questi codici per sbloccare le categorie nascoste. Se poi non riuscite comunque a decidervi, allora siete senza speranza. O avete un partner di visione troppo esigente.

I codici per sbloccare le 200 categorie nascoste di Netflix

Purtroppo si può fare solo dalla versione desktop, ma se volete sdraiarvi sul divano e usare il vostro grande schermo del salotto, basta collegare la tv al pc con un cavo HDMI e il gioco è fatto. Volete sfogliare il catalogo Netflix andando a colpo sicuro sulla categoria perfetta? Eccovi serviti tutti i codici. Basta sostituire le cifre della categoria che vi interessa alle XXX di questo link: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX

Ringraziateci lunedì dopo un weekend di binge watching selvaggio, del resto dicono che tornerà il freddo.

Azione e avventure: 1365

Commedia d’azione: 43040

Action thriller: 43048

Programmi di azione e avventura: 10673

Intrattenimento per adulti: 11881

Avventura: 7442

Aliens and Science Fiction: 3327

Anime: 7424

Action anime: 2653

Commedia Anime: 9302

Drammatici anime: 452

Fantasy Animes: 11146

Anime del terrore: 10695

Anime fantascientifici: 2729

Serie anime: 6721

sportivo

Film sul calcio: 1280

Cinema di arti marziali: 8985

Arti marziali, pugilato …: 6695

Sport: 9327

Commedia sportiva: 5286

Documentari sportivi: 180

Drammi sportivi: 7243

Film a tema sportivo: 4370

Film sul baseball: 12339

Film sul basket: 12762

Cinema da pugilato: 12443

Documentari: 6839

Documentario biografico: 3652

Dramma biografico: 3179

Mockumentaries (False documentary): 26

Documentari sociali e culturali: 3675

Documentari di temi religiosi: 10005

Documentari di viaggio e di avventura: 1159

Spettacoli televisivi su cibo e viaggi: 72436

Documentari storici: 5349

Documentari su scienza e natura: 2595

Spettacoli televisivi su scienza e natura: 52780

Documentari spirituali: 2760

Film per la famiglia: 783

Film sui campi: 1252

Cinema classico 31574

Film classici d’azione e d’avventura: 46576

Commedie classiche: 31694

Drammi classici: 29809

Cinema classico straniero: 32473

Musica classica: 32392

Classici romantici: 31273

Classici di fantascienza: 47147

Classici thriller: 46588

Programmi TV classici: 46553

Film di guerra classici: 48744

Classic Western: 47465

crimini

Documentari sulla criminalità: 9875

Drammi criminali: 6889

Thriller criminali: 10499

Programmi di criminalità: 26146

Film cult 7627

Commedie di culto: 9434

Film horror di culto: 10944

Culto della fantascienza: 4734

Programmi di culto: 74652

Genere nero

Film noir: 7687

Commedia nera: 869

Drammi: 5763

Drammi basati su libri: 4961

Drammi ispirati a storie vere: 3653

Film educativi: 10659

Film epici: 52858

Cinema sperimentale: 11079

Tema religioso: 26835

Cinema fantastico: 9744

Film dei misteri: 9994

Cinema vintage: 12123

Cinema di storie sataniche: 6998

Satira: 4922

Thriller psicologici: 5505

Cinema straniero 7462

Azione e avventure straniere: 11828

Commedie straniere: 4426

Documentari stranieri: 5161

Fiction straniere: 2150

Film stranieri a tema LGBT: 8243

Film di terrore straniero: 8654

Film di fantascienza stranieri: 6485

Film gialli stranieri: 10306

Film horror: 8711

Commedia del terrore: 89585

Cinema indipendente: 7077

Cinema d’azione indipendente: 11804

Commedie indipendenti: 4195

Drammi indipendenti: 384

Thriller indipendenti: 3269

Programmi per bambini: 27346

Musica per bambini: 52843

Mostri: 947

Cinema basato su storie per bambini: 10056

Film per bambini da 0 a 2 anni: 6796

Film per bambini dai 2 ai 4 anni: 6218

Film per bambini da 5 a 7 anni: 5455

Film per bambini da 8 a 10 anni: 561

Film per bambini da 11 a 12 anni: 6962

Cartoni: 11177

Tema religioso per bambini: 751423

Disney: 67673

Musical di Disney: 59433

adolescenti

Commedie teenager: 3519

Teen drama: 9299

Teen Terror: 52147

Spettacoli televisivi della gioventù: 60951

Commedie: 6548

Late Night Comedies (Commedie): 1402

Commedia pazzesca: 9702

Commedia dal vivo: 11559

Musica: 1701

Musica latina: 10741

Documentari sulla musica: 90361

Musical: 13335

Concerti pop e rock: 3278

Concerti di musica urbana: 9472

Concerti internazionali: 2856

Cinema jazz: 10271

Cinema del tema dell’azione militare: 2125

Documentari militari: 4006

Fiction militari: 11

Spettacoli televisivi militari: 25804

Miniserie: 4814

politica

Commedie politiche: 2700

Documentari politici: 7018

Drammi politici: 6616

Polizieschi politici: 10504

Film romantico: 8883

Commedie romantiche: 5475

Fiction romantiche: 1255

Classici romantici: 502675

Cinema romantico straniero: 7153

Cinema romantico indipendente: 9916

Film sensuali romantici: 35800

Thriller sensuali: 972

Romance particolare: 36103

Fantasia e fantascienza: 1492

Avventure di fantascienza: 6926

Drammi di fantascienza: 3916

Film di fantascienza e horror: 1694

Thriller della fantascienza: 11014

Fantascienza e fantasia: 1568

Favole degli animali: 5507

Film horror e creature marine: 45028

Film horror soprannaturali: 42023

Thriller soprannaturali: 11140

Film sui vampiri: 75804

Film su Werewolf: 75930

Zombi: 75405

Creature: 6895

Altre categorie:

Drammi sugli spettacoli: 5012

Musical di spettacolo: 13573

Fiction giudiziarie: 2748

Cinema silenzioso: 53310

Serial killer: 8646

Fiction a tema sociale: 3947

Spie: 10702

Spy thriller: 9147

Film a strappo: 6384

Cinema d’autore: 29764

Cinema Serie B: 8195

Fumetti e supereroi: 10118

Western: 1105

Film di gangster: 31851

Drammi a tema LGTB: 500

TV

Commedie della televisione: 10375

Documentari televisivi: 10105

Fiction televisive: 11714

Orrore della televisione: 83059

Misteri in televisione: 4366

Fantascienza e fantasia in televisione: 1372

Programmi TV: 83

Realtà TV: 9833

Per paesi

Cinema francese: 58807

Cinema tedesco: 58886

Cinema greco: 61115

Cinema coreano: 5685

Programmi TV coreani: 67879

Cinema neozelandese: 63782

Cinema russo: 11567

Film scandinavi: 9292

Film del sud-est asiatico: 9196

Cinema africano: 3761

Cinema spagnolo: 58741

Cinema di Bollywood: 10463

Cinema irlandese: 58750

Cinema italiano: 8221

Cinema giapponese: 10398

Cinema latinoamericano: 1613

Cinema mediorientale: 5875

Film d’azione asiatici: 77232

Cinema australiano: 5230

Film belgi: 262

Film britannici: 10757

Programmi televisivi britannici: 52117

Cinema olandese: 10606

Cinema dell’Europa orientale: 5254

Cinema cinese: 3960