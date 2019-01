Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi: «Perché twitta da paradisi fiscali?»

Continua la lotta sovranista di Lorella Cuccarini. La presentatrice e showgirl ha voluto rispondere alla storica avversaria Heather Parisi. Tra le due non c’è mai stata grande intesa e adesso se le suonano a colpi di messaggi politici. La Cuccarini aveva espresso il suo supporto a Matteo Salvini e alle sue politiche sull’immigrazione. Non solo: aveva anche invitato Papa Francesco a smetterla di parlare di accoglienza.

LEGGI ANCHE > Heather Parisi ancora una volta contro la Cuccarini ‘sovranista’

Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi

Heather Parisi, nella giornata di ieri, aveva risposto per le rime, attirandosi la simpatia di tutte le persone che non sono d’accordo con la linea del governo Lega-M5S. Ma oggi è arrivata una nuova risposta della Cuccarini, nell’ennesimo capitolo della polemica tra le due showgirls.

Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”… @heather_parisi pic.twitter.com/NQHCcOzr0T — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) 18 gennaio 2019

Chi è Umbi, l’allusione di Lorella Cuccarini

«Noto con piacere – ha scritto la Cuccarini – che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia – per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro sì – continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo…».

H, ovviamente, è a Heather Parisi, con la quale nel 2016 aveva condotto insieme Nemicamatissime, un programma per la Rai in cui la ballerina aveva denunciato di non essere stata trattata alla pari dalla Cuccarini. Il suggeritore Umbi, invece, è con ogni probabilità il marito della Parisi, Umberto Maria Anzolin. Con lui, la showgirl sta vivendo a Hong Kong. In passato si erano diffuse delle voci sul trasferimento dovuto a problemi economici e al presunto fallimento dell’azienda di famiglia italiana. Circostanza comunque smentita dalla stessa Parisi. Ma l’allusione di Lorella Cuccarini è evidente. Finiranno qui le tirate di capelli online?