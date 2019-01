Diletta Leotta ha mentito sul suo #10yearschallange: posta la foto del 2014

Vi ricordate quando i giornali venivano utilizzati per certificare con certezza la data in cui era stata scattata una fotografia? Spesso avveniva anche negli orrendi casi dei sequestri, quando – per testimoniare che una persona era ancora in vita – veniva ritratta insieme all’edizione giornaliera di un determinato quotidiano. Questo sistema, vecchio almeno come la carta stampata, è stato utilizzato da Dagospia per svelare il piccolo inganno di Diletta Leotta, la giornalista ex Sky e ora Dazn che si è prestata alla sfida dei 10 anni, il #10yearschallange che da qualche giorno sta imperversando sui social network.

Diletta Leotta ha mentito sul #10yearschallange

Questa sfida tutta social consiste nel postare una foto che risale a 10 anni fa, per mostrare al pubblico i propri cambiamenti (o quello che non è cambiato nella propria immagine, sia fisica, sia relativamente agli interessi). Ovviamente, Diletta Leotta – che ha un ampio seguito sui social network, dall’alto dei suoi 3,6 milioni di followers su Instagram – non poteva risparmiarsi le tanto attese fotografie relative a 10 anni fa.

Ma in uno degli scatti proposti c’è qualcosa che non va. Colpa di un Sole 24 Ore di troppo che si trova su una cattedra dietro alla quale la giornalista sportiva si era seduta. La didascalia della foto dice: «#10yearschallange maggiorenne, primo lavoro, prime interviste, iniziavo l’università e mi dilettavo tantissimo».

Diletta Leotta e l’edizione del Sole 24 Ore del 24 giugno 2014

Peccato che nella quarta foto della galleria, l’edizione del Sole 24 Ore smascheri la vera data dell’immagine. Non dieci anni fa (ovvero il 2009), ma il 2014. Solo 5 anni fa. Il Sole 24 Ore – il giorno 24 giugno 2014 – recava in prima pagina il titolone «Merkel: flessibilità sul patto UE», con tanto di grafici esplicativi. Non c’è dubbio, perché i giornali non mentono. Ora, la domanda sorge spontanea: perché Diletta Leotta ha voluto mentire su una foto di 10 anni fa? Semplice gaffe o c’è il trucchetto sotto?