M5S e Lega in Europa su frodi e corruzione votano con il gruppo di Visegrad

I partiti del governo giallo-verde in Europa talvolta finiscono per difendere i Paesi del gruppo di Visegrad, l’alleanza politica e culturale di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. M5S e Lega si sono espressi contro un progetto di legge che prevede il taglio dei fondi europei ai Paesi che non rispettano lo Stato di diritto e non contrastano frode o corruzione, una proposta che mira a garantire la legalità e il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione Europea, sostenuta anche dalla Commissione. Ne parla oggi il quotidiano La Stampa (articolo di Marco Bresolin).

Stato di diritto, M5S e Lega in Europa votano con il gruppo di Visegrad

Il Movimento 5 Stelle si è astenuto, mentre la Lega ha deciso di esprimere voto contrario. Il progetto non è gradito al gruppo di Visegrad perché da una parte quei Paesi sono i principali beneficiari dei fondi strutturali e dall’altra perché ora rischiano di finire nel mirino dell’Ue proprio per le riforme che minano lo Stato di diritto. I quattro Paesi temono di restare senza fondi e sono decisi a puntare i piedi. Con un nuovo alleato, sottolinea la Stampa. Anzi due, italiani.

