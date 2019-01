Il video in cui è Giulia Schiff a colpire un cadetto | VIDEO

La sua denuncia ha dato fastidio. E adesso Giulia Jasmine Schiff, l’ex allieva dell’accademia dell’aeronautica che ha mostrato il video in cui viene frustata e bullizzata dai suoi compagni in una sorta di rituale chiamato ‘battesimo del volo’, viene travolta dalle stesse polemiche che lei aveva scatenato.

Giulia Schiff colpisce cadetto: il nuovo video

In un video, fatto circolare in rete, si vede proprio la ventenne avvicinarsi a un cadetto con una specie di frustino e colpirlo. L’avvocato della Schiff, che ha accusato di essere stata espulsa dall’accademia in seguito agli atti di nonnismo subiti e ai suoi tentativi di ribellione, ha affermato che la divulgazione di questo nuovo video altro non è che la vendetta di uno degli indagati per le percosse subite dalla ragazza.

Lo scopo, secondo il legale Massimiliano Strampelli, sarebbe quello di screditare la ragazza agli occhi dei giudici e dell’opinione pubblica: «Un video suggestivo – ha detto l’avvocato – ad opera evidentemente di uno degli indagati per screditare la credibilità di Giulia. Giulia non ha mai partecipato veramente ad alcun rito: ha sempre tenuto un atteggiamento simulatorio per non incorrere nella denigrazione ed emarginazione dei propri colleghi».

Il video che ritrae Giulia Schiff che colpisce un cadetto è molto più breve rispetto a quello in cui lei stessa è vittima del battesimo del volo. Oggettivamente, quindi, è più difficile da contestualizzare: fatto sta, però, che negli undici secondi di immagini, si vede distintamente la ragazza brandire un frustino, mentre un cadetto viene portato a spalla dagli altri colleghi. Esattamente come era capitato a lei.

[Screenshot e Video del Corriere del Veneto]