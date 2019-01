Millie Bobby Brown ha fatto uno strano commento sugli stalker

La serie Netflix “You” racconta la storia di uno stalker, interpretato sorprendentemente bene da Penn Badgley – si, il Dan Humphrey di Gossip Girl. La seria ha riscosso un notevole successo, proprio perché offre il punto di vista del cattivo, facendo entrare lo spettatore nella mente malata di una persona ossessiva e morbosa. Qualcuno però ha empatizzato troppo. I commenti condivisi su Instagram da Millie Bobby Brown, la Undici di Stranger Things, hanno sollevato una polemica sui social network.

LEGGI ANCHE > Gli auguri di Stranger Things ai romani | VIDEO

Millie Bobby Brown e gli stalker: «Lui la ama!»

La giovanissima attrice si è fatta decisamente trascinare troppo. «Allora, ho appena iniziato il nuovo show “you”» ha raccontato ai suoi follower su Instagram Stories, «Lui non è affatto raccapricciante. La ama ed è bello cosi». Peccato che l’amore provato da Joe Goldberg, il protagonista della serie Netflix, sia il frutto di una mente perversa e ossessiva. «Lo so che tutti diranno “ah, è uno stalker, perché lo supporti?” – ha continuato Millie Brown – ma insomma, lui è innamorato di lei..guardate lo show e non giudicate la mia opinione». Ma i giudizi sono arrivati, e anche in maniera pesante. Le parole dell’attrice quattordicenne sono rimbalzate sui social network, dove molti utenti hanno sottolineato quanto sia preoccupante che una serie televisiva giustifichi comportamenti pericolosi e criminali. L’opinione di Millie sembra un campanello d’allarme, poiché, essendo solo un’adolescente, non si rende conto di quanto sia pericoloso scambiare l’ossessione per amore, e i suoi fan sono intervenuti per cercare di spiegarle la differenza tra i due sentimenti. Molti commenti cercano di evidenziare, interpellando anche lo stesso Penn Badgley, come le nuove generazioni siano molto più a rischio. L’attore si era già espresso sul suo profilo Twitter contro le fan impazzite che, osannando il suo personaggio, arrivavano addirittura a chiedergli di rapirle come nella serie televisiva: «Joe è il cattivo, non bisogna fare il tifo per lui».

Dopo le accuse, le scuse di Millie Bobby Brown: «Non avevo visto tutti gli episodi»

Forse perché stuzziacata dai commenti sui social network, forse perché ci ha riflettuto più seriamente, alla fine Millie Bobby Brown è tornata sui suoi passi. «Ho appena finito di vedere You, e vorrei riparlare del video che ho fatto l’altro giorno» ha dichiarato sempre attraverso Instagram stories, aggiungendo le sue scuse: «Ero al secondo episodio, immagino di aver espresso la mia opinione troppo presto. Ho finito il decimo episodio e sì, è decisamente uno stalker. Mi dispiace se ho fatto arrabbiare qualcuno». Meglio tardi che mai Millie, ma su una cosa il web concorda con lei: «Ad ogni modo è una serie davvero ben fatta, sono davvero impaziente per la prossima stagione».

(Credits immagine di copertina: ANSA/DPA)