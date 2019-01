Westminster ha deciso: Theresa May resta a capo del governo. La mozione di sfiducia presentata da Jeremy Corbyn è stata respinta con 325 no, contro 306 sì.

Theresa May ha dichiarato di «non prendere questa responsabilità con leggerezza» e annuncia che già questa sera comincerà le convocazioni con i deputati per un nuovo accordo, dopo la sonora bocciatura di ieri sera. «Sono pronta a lavorare con ogni membro di questa Camera per arrivare alla Brexit» ha dichiarato il primo ministro di fronte alla Camera, ribadendo l’intenzione di «tenere fede alla promessa fatta».

Il leader dei laburisti Jeremy Corbyn, autore della mozione di sfiducia contro Theresa May ha detto di non avere intenzione di avviare colloqui con la premier «se non rimuoverà chiaramente ed una volta per tutte» l’opzione di una Brexit «senza accordo».