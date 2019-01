Francesca Cipriani aggredita e rapinata: «Ha ragione Salvini a voler ripulire l’Italia»

La biondissima Francesca Cipriani sembra essere d’accordo con le politiche di non-accoglienza di Matteo Salvini. La star dei reality, spesso tacciata di essere una “bambola senza cervello” si è lasciata andare durante un’intervista con il programma radiofonico Rai «I Lunatici», facendo un vero e proprio endorsement al leader del Carroccio, che a quanto pare le avrebbe anche risposto.

Francesca Cipriani: «Aggredita dagli extracomunitari a Milano, ha ragione Salvini a fare pulizia»

L’ondata polemica di Francesca Cipriani è stata scatenata da un’aggressione di cui è stata vittima nei giorni scorsi a Milano. «Mi hanno rapinato alle 13.00, la polizia mi ha detto che era già il nono portafoglio del giorno – ha raccontato – Sono stata rapinata da una combriccola di delinquenti extracomunitari tra cui c’è anche una donna incinta». Un’aggressione in pieno giorno che l’ha lasciata molto turbata, e l’ha portata a fare alcune considerazioni politiche. L’apprezzamento per il ministro dell’Interno è stato ribadito ai microfoni de I Lunatici: «Vorrei specificare che non sono razzista, ma chi viene nel nostro Paese da irregolare, senza arte né parte, e viene qui per delinquere, rubare, stuprare perché deve rimanere qui? Fa bene Salvini a ripulire un attimino tutto». E a chi la taccia di essere razzista, risponde: «Chi si arrabbia se li tenga a casa propria. Auguro cose brutte a chi mi ha derubato e a chi deruba anziani e ragazze».

Francesca Cipriani: «Salvini mi risponde sempre, come a tante altre persone»

Durante diverse ospitate a Pomeriggio 5 aveva già raccontato che spesso scriveva a Matteo Salvini, che puntualmente le rispondeva: «è un uomo, come dire, veramente impegnato e che fa cose concrete» disse a Barbara D’Urso tracciando un curioso confronto con Walter Nudo – che invece non le risponde mai. E pare che Matteo le abbia risposto anche questa volta. « Salvini mi ha risposto e ha apprezzato le mie parole, lui dice delle cose e le sta facendo – ha dichiarato la Bombastica Cipri – come gli scrivo io gli scrive tantissima altra gente, non risponde solo a me, risponde a tutti se può, è molto presente, coerente ed umile».

Francesca Cipriani e l’amore: «Ho sofferto molto, ho subito anche violenza»

Di Salvini quindi Francesca apprezza l’umiltà e la coerenza. Tratti che cerca anche nel suo uomo ideale, ma deve esserci anche altro. «La prima cosa che guardo? L’educazione, il modo di fare e di essere. Mi deve piacere lo sguardo, deve essere una persona molto educata e perbene.» confessa Cipri. Ma anche lei ha le sue cicatrici, e diventa molto più seria parlando delle ferite amorose: «Guardo gli occhi di una persona, anche se devo imparare a guardarli bene, perché mi è capitato di essere ingannata dagli occhi e dallo sguardo». Francesca confessa anche di aver vissuto momenti molto tristi e difficili nella ricerca dell’uomo perfetto: Ho sofferto molto per amore, quando ami qualcuno e poi scopri che non è come lo avevi immaginato ci rimani malissimo. Sono stata tradita, ho subito violenze psicologiche e fisiche, ho toccato il fondo. Ora spero di risalire».

(Credits immagine di copertina: instagram Francesca Cipriani)