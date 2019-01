L’ex fidanzata di Cristiano Ronaldo rischia di metterlo in grossi guai

L'attrice inglese ha raccontato di esser stata minacciata in passato dal campione bianconero

Jasmine Lennard si è messa in contatto con i legali di Kathryn Mayorga, la grande accusatrice di CR7

Il clamore mediatico attorno alle indiscrezione su una molestia sessuale fatta da Cristiano Ronaldo sembrava essersi spento, ma nuove notizie che arrivano da Oltreoceano riaccendono la miccia di un caso che sembra destinato ad andare avanti. A parlare, questa volta, è una delle ex fidanzate del campione bianconero, che ha raccontato di avere del materiale compromettente su CR7 che potrebbe tornare utile nel corso delle indagini sulla presunta violenza ai danni di Kathryn Mayorga.

Jasmine Lennard, questo il nome della ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, avrebbe contattato i legali che difendono gli interessi della grande accusatrice di CR7, raccontando loro di essere in possesso di alcuni materiali – non è stato spiegato di che natura – che comproverebbero l’atteggiamento violento del calciatore (ora alla Juventus) nell’ambito della loro relazione. L’attrice inglese, negli scorsi giorni, ha incontrato a Londra l’avvocato Leslie Mark Stovall, che rappresenta Kathryn Mayorga nelle sue accuse di violenza sessuale e stupro nei confronti del calciatore.

L’ex di Cristiano Ronaldo e i materiali compromettenti

Dietro questa mossa non ci sarebbe solo la voglia di giustizia – qualora le violenze fossero confermate dalle indagine -, ma anche una vendetta trasversale per una relazione finita molto male e con strascichi velenosi tra i due. Jasmine Lennard, infatti, ha raccontato di aver tenuto vivi i contatti con Cristiano Ronaldo negli ultimi 18 mesi, con il calciatore che l’avrebbe minacciata di inviare alcune sue foto osé e private – scattate nel loro intimo – al padre della 33enne inglese.

L’incontro con l’avvocato della Mayorga a Londra

La notizia dell’incontro tra l’attrice – famosa anche per esser stata espulsa nel 2017 dal Grande Fratello inglese per alcune sue frasi contro i musulmani – e l’avvocato di Kathryn Mayorga è stata confermata dallo stesso studio legale americano: «Dopo tante richieste da parte della stampa, posso confermare che Leslie Mark Stovall ha parlato con la signora Lennard sul tema Cristiano Ronaldo – spiegano dallo studio legale Stovall & Associates -. La ragione del suo viaggio a Londra è stato l’incontro con l’avvocato Jonathan Coad e la sua cliente Jasmine Lennard».

(foto di copertina: ANSA/GIORGIO BENVENUTI)