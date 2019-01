Attacco terroristico a Nairobi: 3 morti e diversi ostaggi

Attacco terroristico nel quartiere residenziale di Westland a Nairobi dove un commando di 4 persone sta seminando il panico attorno al Dusit hotel. Secondo quanto raccontato dai testimoni, ci sarebbero stati diversi colpi d’arma da fuoco e due esplosioni. Attualmente la sparatoria è ancora in corso. Il complesso preso di mira include, oltre all’hotel, anche diverse banche e uffici.

Due esplosioni seguite da numerosi colpi d’arma da fuoco intorno all’hotel di lusso Dusit, nel quartiere residenziale di Nairobi.Una di queste sarebbe stata causata da un kamikaze. Il bilancio provvisorio dell’attacco è di tre morti, 14 feriti e diverse persone prese in ostaggio. Il corrispondente della Bbc da Nairobi, Ferdinand Omondi, ha fatto sapere che il commando dei terroristi sembrerebbe composto da quattro persone, che si sarebbero ora asserragliati nel compound dell’albergo. Il gruppo sarebbe arrivato nei pressi dell’hotel a bordo di un veicolo indossando giubbotti anti-proiettile. «Diversi ostaggi vengono tenuti nell’hotel Dusit e stiamo aspettando i rinforzi», ha riferito un agente di sicurezza alla stampa locale. Sono state mobilitate anche teste di cuoio anti-terrorismo.

Le testimonianze raccolte parlano di diverse auto andate in fiamme e di una nuvola di fumo sollevatasi dal parcheggio dell’albergo. Decine di persone sono scappate riversandosi in strada mentre gli edifici circostanti sono stati evacuati dalle forze di polizia accorse sul luogo dell’attacco. «La polizia conferma che c’è stato un attacco al numero 14 di Riverside drive. L’area è stata isolata e gli automobilisti devono usare altre strade» si legge nel tweet delle forze di polizia.

VIDEO: Footage of ongoing attack against a hotel complex in #Nairobi , Kenya. – @IanECox pic.twitter.com/4eMBFNVMDT

Il Daily Nation scrive che un reporter inviato sul posto ha riferito di uomini armati e forze di sicurezza che «si stavano sparando a vicenda». L’attentato, riporta Al Jazeera, è stato reclamato poco dopo dal gruppo terrorista somalo Al-Shabab con il seguente messaggio:«Stiamo conducendo una operazione a Nairobi». È lo stesso gruppo che colpì nel 2013 il centro commerciale lusso Westgate, uccidendo 67 persone.

(credits immagine di copertina: twitter @FerdyOmondi)

Al Shabab have claimed responsibility for the 14 Riverside attack- from our Somali counterparts pic.twitter.com/ENi7UBsUXS

— FERDINAND OMONDI (@FerdyOmondi) January 15, 2019