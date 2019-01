Diego Fusaro era stato indicato come presidente onorario dei Calabresi in Movimento

Dice di esser stato truffato Giuliano Campolo, leader di Calabresi in Movimento, un soggetto politico nato nella regione meridionale e che aveva chiesto l’appoggio del filosofo sovranista Diego Fusaro. Da qualche giorno, infatti, quest’ultimo aveva apertamente dichiarato sui social network di non aver nulla a che vedere con i Calabresi in Movimento.

LEGGI ANCHE > Il torinese Diego Fusaro guiderà i Calabresi in Movimento

Diego Fusaro e la storia del Calabresi in Movimento

A questo punto, il fondatore del Movimento – oltre ad aprire un thread via social network – ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito di informazione Next Quotidiano. Campolo ha ricordato la partecipazione di Diego Fusaro alla presentazione dei Calabresi in Movimento lo scorso 30 e 31 ottobre. In quella circostanza, fu insignito anche della carica di presidente onorario del nuovo soggetto politico.

La dichiarazione di Giuliano Campolo

«Per quei due giorni – dice Campolo a Next Quotidiano – ho pagato a Fusaro un cachet di 1.500 euro più le spese. Per “comodità” e su sua proposta il pagamento è avvenuto in contanti». Inoltre, Fusaro aveva proposto di scrivere due articoli – ovviamente a pagamento – per parlare del progetto dei Calabresi in Movimento. E se, effettivamente, uno di questi è stato pubblicato sul sito Affaritaliani, dell’altro – la cui uscita era stata promessa sul Fatto Quotidiano, senza specificare se nella versione cartacea o nella versione online – non ci sarebbe traccia.

«Nonostante i miei numerosi solleciti – ha dichiarato Campolo -, via WhatsApp e telefonicamente Fusaro non ha mai pubblicato l’articolo sul Fatto Quotidiano e quindi abbiamo deciso di interrompere la collaborazione». Next Quotidiano è stato in grado anche di mostrare una fattura destinata allo stesso Diego Fusaro. Tuttavia, non ci sarebbe stato un contratto vero e proprio tra i Calabresi in Movimento e lo stesso filosofo. Tutto si sarebbe deciso attraverso accordi verbali o chat su WhatsApp che, al momento, lo stesso Campolo non è in grado di mostrare.