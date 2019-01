Matteo Salvini alla cena anti-M5S con Maria Elena Boschi

Una cena non fa primavera, ma dimostra che oltre gli slogan sui social c’è di più. Ed è così che questa sera Matteo Salvini parteciperà a una cena organizzata dall’associazione ‘Fino a prova contraria’ dove, tra i tanti, ci saranno molti rappresentanti del Partito Democratico: da Marco Carrai, imprenditore molto vicino a Matteo Renzi, fino ad arrivare al presidente della Fondazione Open Alberto Bianchi, passando per Francesco Bonifazi. E non solo. All’evento parteciperà anche Maria Elena Boschi.

Invitati alla cena ci sono anche altri due ministri leghisti: Giulia Bongiorno e Lorenzo Fontana. L’evento è stato organizzato dalla presidente dell’associazione ‘Fino a prova contraria’, la giornalista Annalisa Chirico molto vicina ai due ‘Mattei’ che rappresentano le due anime – seppur con sorti elettorali diverse – di Lega e Pd. Da una parte c’è Salvini con cui – racconta Goffredo De Marchis su La Repubblica – Chirico esce spesso e volentieri a cena; dall’altra c’è Renzi, che spesso e volentieri si confida con lei.

Salvini a cena con i dem anti-M5S

Annalisa Chirico e questa cena possono essere il punto di contatto tra Lega e Pd, almeno su sponda renziana. Al di là delle liti sui social, infatti, il rapporto privato tra Salvini e Renzi non è poi così esplosivo. I rumors politici raccontano di frequenti scambi di messaggi tra loro, con toni molto meno accesi di quanto si possa leggere su Facebook e Twitter. Ma a colpire ancora di più è il fatto che a questa cena c’è il Partito democratico, c’è la Lega e c’è un grande assente: il Movimento 5 Stelle.

La cena per farli conoscere

Il Partito Democratico, almeno per quel che riguarda la corrente renziana, non ha mai legato con i pentastellati. Anzi. Per questo motivo, questa cena tra dem e leghisti sembra essere il primo tassello verso un avvicinamento tra i due partiti, che comunque mantengono delle nette divergenze su tanti temi. Mai come nelle ultime settimane, però, Matteo Salvini sembra essere sempre più in rotta con Di Maio e il resto della truppa grillina e l’evento per farli conoscere potrebbe essere un viatico per una via di fuga.

La reazione di Maurizio Martina

«È un evento benefico, no? Eviterei di caricarla di un significato particolare sul piano politico. Io, in ogni caso, so cosa penso di Salvini. Noi siamo seccamente alternativi. Quel modo di concepire la rappresentanza nelle istituzioni va sconfitto, fosse per me gli presenterei una mozione di sfiducia al giorno. Voglio batterlo perché non credo si governi così», ha dichiarato Maurizio Martina a Radio Capital.

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)